  • «Сафонов показывает, что и в России есть игроки, достойные выступать на европейской арене. На него и на «ПСЖ» пытались давить, но Матвей играет, и хорошо». Депутат Журова о голкипере
10

Депутат Госдумы Светлана Журова считает предметом гордости выступления Матвея Сафонова в составе «ПСЖ».

Российский голкипер отразил пенальти в матче 20-го тура Лиги 1 против «Страсбура» и был признан лучшим игроком встречи. Всего в нынешнем сезоне Сафонов отбил 5 из 7 пенальти с учетом послематчевый серий – лучший показатель среди вратарей в топ-5 лиг.

– Нас может радовать, что Матвей хорошо играет и лишний раз демонстрирует, что и в России есть футболисты, которые достойны выступать на европейской арене. Он показывает, что нас не надо списывать со счетов.

– Вы испытываете чувство гордости, когда российский футболист добивается успеха в составе парижского клуба?

– Конечно. Думаю, это каждому приятно. Парень же не скрывает, что он россиянин. Вокруг этого разные истории – пытались давить на него, на клуб, но он играет, и хорошо, демонстрирует, что здесь все про спорт, – сказала Журова.

Давил? Это она про бывшую?
Костатация факта от очередного властьимущего персонажа.
Ответ Ю. Евгеньевич
Костатация факта от очередного властьимущего персонажа.
Всяко лучше постоянного нытья от тех же персонажей
Сафонов показывает и он молодец. А ты Света, шла бы подальше.
Приятно то приятно, только с ее колокольни парень в ПСЖ не благодаря, а вопреки. Использовал по максимум возможность, данную частным лицом.
У депутатов скоро выборы, нужно подмазать себя к любому хоть какому-то успеху. Хотя непонятно зачем, результаты-то все равно известны
Как сделать, чтобы не видеть в ленте журову и прочую шушару?
Только давили и давят из России. Его бывшая жена.
Я хоть и за Спартак с детства! Я в Краснодаре тогда присутствовал на той игре с Зенитом 2019 году! Матвей тогда выдал! По хорошему болею за него! Краснодар если кто помните! Хотя тогда и проиграли! ((
