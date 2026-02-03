«Сафонов показывает, что и в России есть игроки, достойные выступать на европейской арене. На него и на «ПСЖ» пытались давить, но Матвей играет, и хорошо». Депутат Журова о голкипере

Журова об игре Сафонова за «ПСЖ»: Матвей показывает, что нас не надо списывать.

Депутат Госдумы Светлана Журова считает предметом гордости выступления Матвея Сафонова в составе «ПСЖ ».

Российский голкипер отразил пенальти в матче 20-го тура Лиги 1 против «Страсбура» и был признан лучшим игроком встречи. Всего в нынешнем сезоне Сафонов отбил 5 из 7 пенальти с учетом послематчевый серий – лучший показатель среди вратарей в топ-5 лиг.

– Нас может радовать, что Матвей хорошо играет и лишний раз демонстрирует, что и в России есть футболисты, которые достойны выступать на европейской арене. Он показывает, что нас не надо списывать со счетов.

– Вы испытываете чувство гордости, когда российский футболист добивается успеха в составе парижского клуба?

– Конечно. Думаю, это каждому приятно. Парень же не скрывает, что он россиянин. Вокруг этого разные истории – пытались давить на него, на клуб, но он играет, и хорошо, демонстрирует, что здесь все про спорт, – сказала Журова.