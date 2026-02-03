  • Спортс
  • Кейн – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Рафинья – 9-й, Месси – 10-й
182

Goal включил Рафинью в рейтинг претендентов на «Золотой мяч».

Вингер «Барселоны» Рафинья вошел в топ-10 претендентов на «Золотой мяч» 2026 года по версии Goal.

Goal обновил рейтинг претендентов на приз лучшему футболисту года от France Football. Фаворитом по-прежнему остается нападающий «Баварии» Харри Кейн.

Десятка лучших выглядит следующим образом:

1. Харри Кейн («Бавария»).

2. Килиан МбаппеРеал»);

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

4. Ламин Ямаль («Барселона»);

5. Майкл Олисе («Бавария»);

6. Витинья («ПСЖ»);

7. Деклан Райс («Арсенал»);

8. Луис Диас («Бавария»);

9. Рафинья Диас («Барселона»);

10. Лионель Месси («Интер Майами»).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
182 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Мбаппе топ, единственный, кто тащит Реал. Но из 37 голов 12 с пенальти. В чемпионате без пенальти 14 голов - на 2 больше, чем у Феррана. Такое себе для обладателя. Пиар-машина Переса работает на всю мощь
Ответ actekki
Мбаппе топ, единственный, кто тащит Реал. Но из 37 голов 12 с пенальти. В чемпионате без пенальти 14 голов - на 2 больше, чем у Феррана. Такое себе для обладателя. Пиар-машина Переса работает на всю мощь
Сколько голов было у Месси без пенальти на ЧМ в Катаре? Он же выиграл ЗМ турнира , а потом еще два года за это давали ЗМ ему 😁
Ответ actekki
Мбаппе топ, единственный, кто тащит Реал. Но из 37 голов 12 с пенальти. В чемпионате без пенальти 14 голов - на 2 больше, чем у Феррана. Такое себе для обладателя. Пиар-машина Переса работает на всю мощь
Мбаппе ещё и лучший бомбардир ЛЧ ко всему прочему, и его влияние на результаты Реала несоизмеримо с влиянием Феррана)
Месси 😂Чисто так вот, ну что бы было.
«Для проформы»
Ответ Cruel Snake
Месси 😂Чисто так вот, ну что бы было. «Для проформы»
Комментарий скрыт
Ответ Cruel Snake
Месси 😂Чисто так вот, ну что бы было. «Для проформы»
Попадание Винисиуса в топ-20 Золотого мяча в прошлом году тебя никак не смутило?
А при чем тут Месси? При всем уважении
Ответ Эсьекель Навесси
А при чем тут Месси? При всем уважении
Комментарий скрыт
Ответ Эсьекель Навесси
А при чем тут Месси? При всем уважении
Причем и девять остальных кандидатов
Вы с ума сошли со своим месси
Ответ Дубль дивана
Вы с ума сошли со своим месси
Комментарий скрыт
Ответ Экспертное мнение
Комментарий скрыт
Тянул бы или нет не факт, ок. Если Допустим Мбпапе или Кейн перейдет в МЛС и будут пачками класть тогда что? В лиге где Варгас разрывал ну извините, напомни пожалуйста кто из МЛС разрывал ? Супер супер Лендон Донован чуть не бог футбола в МЛС его просто поставили на место в Европе, Клинт Демпсей так кроме Фулхэма нигде себя не показал и то с натяжкой, ну серьезно ребята 1 гол в топ лиге Европе равно минимум 4 голам в МЛС.
Эти рейтинги созданы лишь для бесконечных споров в комментариях
Если Кейн возьмёт золотой мяч - это будет absolute cinema.
Ответ МеняИгнорируетСпортс
Если Кейн возьмёт золотой мяч - это будет absolute cinema.
После Дембеле, который раньше даже не воспринимался как хороший игрок и Родри, которого и не пиарили сильно, ЗМ Кейна при хорошей игре не выглядит чудом
Месси 10 место)))
Кое-где в пустыне сейчас потребуется много 🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🤣🤣🤣
Ответ El Hansico 9:2
Месси 10 место))) Кое-где в пустыне сейчас потребуется много 🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🤣🤣🤣
Да скорее 🚑 🚑🚑 тем кто состовлял список, записав его туда
Ответ Cruel Snake
Да скорее 🚑 🚑🚑 тем кто состовлял список, записав его туда
Для таких как вы Лео и внесли в список.
Без него на рейтинг пару человек обратили бы внимание.
А так вон сколько истерик от фанатов пустыни в Аравии.
Бавария прям доминирует, пока. Скоро плей-офф ЛЧ и там всë станет ясно. Но вот что делает Месси в этом списке? Непонятно
Ответ Aleks0072015
Бавария прям доминирует, пока. Скоро плей-офф ЛЧ и там всë станет ясно. Но вот что делает Месси в этом списке? Непонятно
А при чем тут Лч собственно) ведь победителем будет тот кто выиграет ЧМ. Странно что многие этого до сих не понимают
Ответ Иван Никулин_1116720319
А при чем тут Лч собственно) ведь победителем будет тот кто выиграет ЧМ. Странно что многие этого до сих не понимают
а если германия выиграет чм? кто возьмет?
Лионель в 10-ке патамушта год с ЧМ, который обязательно будет учитываться при подстчете. а арги там одни из главных фаворитов. поэтому все эти не из Аргентина/Испания/Англия/Франция, скорее всего пойдут лесом.
Хочется сказать, что битва за ЗМ будет между Кейном и Райсом, но многие коррективы внесёт ЧМ. Выиграет Аргентина, Месси без проблем дадут.
Ответ alexander2260678
Хочется сказать, что битва за ЗМ будет между Кейном и Райсом, но многие коррективы внесёт ЧМ. Выиграет Аргентина, Месси без проблем дадут.
за что дадут? за пенки против Кюрасао? ЧМ это всего матча 3 против сильных сборных. За 3 матча дают зм теперь?
Ответ alexander2260678
Хочется сказать, что битва за ЗМ будет между Кейном и Райсом, но многие коррективы внесёт ЧМ. Выиграет Аргентина, Месси без проблем дадут.
Впринципе если он проведёт +- такой же турнир как и в 22, а конкуренты будут так себе вполне возможно
