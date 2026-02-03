Кейн – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Рафинья – 9-й, Месси – 10-й
Goal включил Рафинью в рейтинг претендентов на «Золотой мяч».
Вингер «Барселоны» Рафинья вошел в топ-10 претендентов на «Золотой мяч» 2026 года по версии Goal.
Goal обновил рейтинг претендентов на приз лучшему футболисту года от France Football. Фаворитом по-прежнему остается нападающий «Баварии» Харри Кейн.
Десятка лучших выглядит следующим образом:
1. Харри Кейн («Бавария»).
2. Килиан Мбаппе («Реал»);
3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
4. Ламин Ямаль («Барселона»);
5. Майкл Олисе («Бавария»);
6. Витинья («ПСЖ»);
7. Деклан Райс («Арсенал»);
8. Луис Диас («Бавария»);
9. Рафинья Диас («Барселона»);
10. Лионель Месси («Интер Майами»).
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12912 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
182 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
«Для проформы»
Кое-где в пустыне сейчас потребуется много 🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🤣🤣🤣
Без него на рейтинг пару человек обратили бы внимание.
А так вон сколько истерик от фанатов пустыни в Аравии.