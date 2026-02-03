Кейн – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Рафинья – 9-й, Месси – 10-й

Goal включил Рафинью в рейтинг претендентов на «Золотой мяч».

Вингер «Барселоны» Рафинья вошел в топ-10 претендентов на «Золотой мяч » 2026 года по версии Goal.

Goal обновил рейтинг претендентов на приз лучшему футболисту года от France Football. Фаворитом по-прежнему остается нападающий «Баварии» Харри Кейн.

Десятка лучших выглядит следующим образом:

1. Харри Кейн («Бавария»).

2. Килиан Мбаппе («Реал »);

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити »);

4. Ламин Ямаль («Барселона»);

5. Майкл Олисе («Бавария»);

6. Витинья («ПСЖ»);

7. Деклан Райс («Арсенал»);

8. Луис Диас («Бавария»);

9. Рафинья Диас («Барселона»);

10. Лионель Месси («Интер Майами»).