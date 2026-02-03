  • Спортс
  • Песков о словах Инфантино: «Наши футболисты и сборная должны быть восстановлены в правах и участвовать в турнирах ФИФА. Надеемся, обсуждения рано или поздно состоятся»
Песков о словах Инфантино: «Наши футболисты и сборная должны быть восстановлены в правах и участвовать в турнирах ФИФА. Надеемся, обсуждения рано или поздно состоятся»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Россию необходимо вернуть на международные турниры.

Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».

«И наши футболисты, и наша сборная должны быть полностью восстановлены в своих правах и возможности принимать участие в международных соревнованиях по линии ФИФА.

Мы так считаем, считали так с самого начала. И надеемся, что рано или поздно такие обсуждения с ФИФА состоятся», – сказал Песков.

Песков о возвращении России: «Приветствуем заявления Инфантино, об этом давно пора подумать. Никогда не нужно было политизировать ни спорт, ни идеи олимпизма»

Инфантино – за возвращение России. Что именно он сказал и что это значит?

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: РБК
Политика
А не то мы заблокируем телеграмм на территории РФ, добавил Песков
Ответ Дядя ТУРА
А не то мы заблокируем телеграмм на территории РФ, добавил Песков
И увеличим НДС)
Ответ agentkuper
И увеличим НДС)
Туда же пенсионный возраст, срок президенства, нетрогание конституции)
Один даже клян давал. Я по ящику видел.
Сначала Свищев, теперь вот Песков. Кремлёвская пропаганда переключилась с "нам всё равно" на "верните нас, мы хорошие". Лицемерие стало олимпийским видом спорта. Ждём заявления МИДа, что футбол — это инструмент мира, а война — это так, случайность.
Песок банален. Я подожду комментарий пресалкаше.
Ответ Антон Фалафель
Песок банален. Я подожду комментарий пресалкаше.
Можно алкоголича послушать. Он сейчас 0,7 финской победит, а потом что-нибудь ляпнет
Сразу запели «верните нас». А ведь до этого наоборот было, не нужна нам эта Европа, мы сами с усами. Сытую жизнь терять не хотят
А какую ненависть-то создал запрет?
«Наши футболисты и сборная должны быть восстановлены в правах»

Интересуюсь знать, кому должны или кто должен, и почему. Почему Письков скрывает это?
Да зачем это нужно? Вон видели с последней командой Южной Америки искрометный футбол.
Да кому интересно твое мнение
Санкции на пользу!
пдрс вы все
Ответ zastup
пдрс вы все
Партия Демократов Российского Союза?
