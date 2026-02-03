Песков о словах Инфантино: «Наши футболисты и сборная должны быть восстановлены в правах и участвовать в турнирах ФИФА. Надеемся, обсуждения рано или поздно состоятся»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Россию необходимо вернуть на международные турниры.
Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».
«И наши футболисты, и наша сборная должны быть полностью восстановлены в своих правах и возможности принимать участие в международных соревнованиях по линии ФИФА.
Мы так считаем, считали так с самого начала. И надеемся, что рано или поздно такие обсуждения с ФИФА состоятся», – сказал Песков.
Песков о возвращении России: «Приветствуем заявления Инфантино, об этом давно пора подумать. Никогда не нужно было политизировать ни спорт, ни идеи олимпизма»
Один даже клян давал. Я по ящику видел.
Интересуюсь знать, кому должны или кто должен, и почему. Почему Письков скрывает это?