Песков о словах Инфантино: «Наши футболисты и сборная должны быть восстановлены в правах и участвовать в турнирах ФИФА. Надеемся, обсуждения рано или поздно состоятся»

Песков о словах Инфантино: Россия должна быть восстановлена в правах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Россию необходимо вернуть на международные турниры.

Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил , что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».

«И наши футболисты, и наша сборная должны быть полностью восстановлены в своих правах и возможности принимать участие в международных соревнованиях по линии ФИФА.

Мы так считаем, считали так с самого начала. И надеемся, что рано или поздно такие обсуждения с ФИФА состоятся», – сказал Песков.

Песков о возвращении России: «Приветствуем заявления Инфантино, об этом давно пора подумать. Никогда не нужно было политизировать ни спорт, ни идеи олимпизма»

