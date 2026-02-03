Депутат Свищев о Черышеве в «Красаве»: «Он знает подноготную Савина, тот в розыске – стремная тема. Продолжение истории может быть не лучшим для Дениса как гражданина РФ»
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о возможных последствиях перехода Дениса Черышева в «Красава Ипсонас», президентом которого является Евгений Савин.
«Стремная тема. С одной стороны, хорошо, когда спортсмен продолжает карьеру, а с другой стороны, он знает подноготную Савина, знает, что он в розыске. На месте футболиста я бы внимательно посмотрел на будущее. С одной стороны, он напрямую никак не замешан, а с другой, история работодателя – так себе. Нужно внимательнее отнестись к этому.
Важно его поведение, его высказывания в той или иной области. Сейчас нет смысла ставить его на одну линейку с Савиным. Он работодатель, а Черышев пока никак себя не запятнал по отношению к Российской Федерации. Продолжение истории его карьеры в этом клубе может быть разным, в том числе и не самым лучшим для него как гражданина РФ», – сказал Свищев.
Напомним, блогер Евгений Савин находится в розыске по обвинению в дискредитации ВС РФ.
За Садыговыми всякими смотрели бы у себя под носом, но куда там... Савин, который, финансовыми махинациями не занимался, а просто против кое-чего - вот это да, он у них намного страшнее и опаснее.
Почему кого-то должно смущать сотрудничество с ним?
Главное — как он сам себя вести будет, что за жизнь калякать станет. Стричь его под одну гребенку с Савиным пока резона нет. Савин — бугор, а Черышев перед Родиной пока чист, косяков за ним не числится. Но если он и дальше будет в этой конторе кантоваться, расклад может по-всякому повернуться, и для него как для правильного гражданина финал может выйти боком».
Что вы Черышеву шить собрались?
Это же он про Клауда нам рассказывал, Свишев?