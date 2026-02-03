Депутат Свищев о Черышеве в «Красаве»: «Он знает подноготную Савина, тот в розыске – стремная тема. Продолжение истории может быть не лучшим для Дениса как гражданина РФ»

Депутат Свищев о Черышеве в «Красава Ипсонас»: стремная тема.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о возможных последствиях перехода Дениса Черышева в «Красава Ипсонас », президентом которого является Евгений Савин .

«Стремная тема. С одной стороны, хорошо, когда спортсмен продолжает карьеру, а с другой стороны, он знает подноготную Савина, знает, что он в розыске. На месте футболиста я бы внимательно посмотрел на будущее. С одной стороны, он напрямую никак не замешан, а с другой, история работодателя – так себе. Нужно внимательнее отнестись к этому.

Важно его поведение, его высказывания в той или иной области. Сейчас нет смысла ставить его на одну линейку с Савиным. Он работодатель, а Черышев пока никак себя не запятнал по отношению к Российской Федерации. Продолжение истории его карьеры в этом клубе может быть разным, в том числе и не самым лучшим для него как гражданина РФ», – сказал Свищев.

Напомним, блогер Евгений Савин находится в розыске по обвинению в дискредитации ВС РФ.