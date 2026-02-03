  • Спортс
  • Депутат Свищев о Черышеве в «Красаве»: «Он знает подноготную Савина, тот в розыске – стремная тема. Продолжение истории может быть не лучшим для Дениса как гражданина РФ»
39

Депутат Свищев о Черышеве в «Красаве»: «Он знает подноготную Савина, тот в розыске – стремная тема. Продолжение истории может быть не лучшим для Дениса как гражданина РФ»

Депутат Свищев о Черышеве в «Красава Ипсонас»: стремная тема.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о возможных последствиях перехода Дениса Черышева в «Красава Ипсонас», президентом которого является Евгений Савин.

«Стремная тема. С одной стороны, хорошо, когда спортсмен продолжает карьеру, а с другой стороны, он знает подноготную Савина, знает, что он в розыске. На месте футболиста я бы внимательно посмотрел на будущее. С одной стороны, он напрямую никак не замешан, а с другой, история работодателя – так себе. Нужно внимательнее отнестись к этому.

Важно его поведение, его высказывания в той или иной области. Сейчас нет смысла ставить его на одну линейку с Савиным. Он работодатель, а Черышев пока никак себя не запятнал по отношению к Российской Федерации. Продолжение истории его карьеры в этом клубе может быть разным, в том числе и не самым лучшим для него как гражданина РФ», – сказал Свищев.

Напомним, блогер Евгений Савин находится в розыске по обвинению в дискредитации ВС РФ.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: РИА Новости
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"История работодателя – так себе..."
За Садыговыми всякими смотрели бы у себя под носом, но куда там... Савин, который, финансовыми махинациями не занимался, а просто против кое-чего - вот это да, он у них намного страшнее и опаснее.
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Может Вам ещё и Умар Кремлев не по вкусу ?
Ответ OldRedWhite
Не упоминайте его лишний раз, пожалуйста. Это мерзко даже читать.
Пугает издалека))) Пусть свищев приедет на кипр и лично арестует Савина. Ах, ну да, его же самого арестуют) Понятие "в розыске" нынче относительно. Кто-то в розыске для тебя, а для кого-то ты в розыске
Ответ canaveral14
Вот он удивится наверно когда увидит на кого МУС выдал ордера😂
Нашёл кого пугать. Денчик всю жизнь в Испании кайфует
Обладая испанским гражданством, после таких угроз о побочках российского гражданства, он просто откажется от него и всё)
Ответ agentkuper
Те кто получил гражданство по праву рождения, практически не могут отказаться от него, да ты можешь написать об отказе, но тебе скорее всего откажут
А в чём там стрёмность темы-то? Статья у Савина сугубо политическая, никому никакого вреда он (в отличие от преследующей его организации) не причинил.

Почему кого-то должно смущать сотрудничество с ним?
«Тема мутная, рамсами пахнет. С одного боку — оно конечно в масть, когда атлет при деле и копытами землю роет. А с другой — он же в курсе за всю подноготную Савина, знает, что тот под колпаком и в бегах числится. Будь я на педалях этого футболиста, я бы за грядущий кипиш крепко призадумался. Напрямую он вроде не при делах, но масть у хозяина — дырявая, авторитета не добавляет. Тут надо ухо востро держать.
Главное — как он сам себя вести будет, что за жизнь калякать станет. Стричь его под одну гребенку с Савиным пока резона нет. Савин — бугор, а Черышев перед Родиной пока чист, косяков за ним не числится. Но если он и дальше будет в этой конторе кантоваться, расклад может по-всякому повернуться, и для него как для правильного гражданина финал может выйти боком».
Ответ Barmaleika
Спасибо за оригинал цитаты. Жалко, что цензуру не прошли яркие, точные, акцентирующие на суть сказанного междометия "пля буду", вставляемые через каждые два-три слова.
Ответ Barmaleika
А какой косяк у Савина перед Родиной, а не типами во власти?
Еще один клоун.
Что вы Черышеву шить собрались?
Это же он про Клауда нам рассказывал, Свишев?
Стремная тема - это то, где работает Свищев.
Черышев: "Спасибо, что предупредили. Лишний раз заезжать не буду, останусь на родине, в Испании".
А депутат Терюшков как и Барсик с туфанчиком, это не стремная тема ?
