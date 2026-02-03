  • Спортс
  • Тренер «Альбасете» перед матчем с «Барсой»: «После победы над «Реалом» меня поздравил Фермин – я ответил: «Вы следующие, может быть». «Барселона» – фаворит, но Кубок бывает непредсказуем»
8

Тренер «Альбасете» перед матчем с «Барсой»: «После победы над «Реалом» меня поздравил Фермин – я ответил: «Вы следующие, может быть». «Барселона» – фаворит, но Кубок бывает непредсказуем»

Тренер «Альбасете»: Фермин поздравил меня после победы над «Реалом».

Главный тренер «Альбасете» Альберто Гонсалес рассказал о переписке с полузащитником «Барселоны» Фермином Лопесом после победы над «Реалом» в Кубке Испании.

Сегодня «Альбасете» сыграет с «Барселоной» в рамках 1/4 финала турнира. На предыдущей стадии команда из Сегунды прошла «Реал».

«Когда он поздравил меня с победой над «Реалом», я воспользовался возможностью и сказал ему: «Будь осторожен, потому что вы можете стать следующими». Потом, когда они [«Барселона»] выпали нам при жеребьевке, мы снова обменялись сообщениями. Он мой любимый игрок «Барсы», в некотором роде я сформировал его в «Линаресе».

«Барселона» – фаворит, это лидер и команда более высокого уровня, но мы уже знаем, что результаты в Кубке могут быть очень непредсказуемыми. Мы можем ихх остановить, хорошо выполняя свою работу. Первый шаг – остановить натиск, и как только мы это сделаем, мы должны понимать, что у нас будут шансы, хоть их и немного», – сказал Гонсалес.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Барселона должна отомстить за меньших братьев, победа Барселоны над Альбасете успокоит болельщиков Реала!
Ответ Mergue To
Барселона должна отомстить за меньших братьев, победа Барселоны над Альбасете успокоит болельщиков Реала!
Желательно навсегда и с пониманием, что Барса просто лучше играет в футбол!
Ответ Alex.K71
Желательно навсегда и с пониманием, что Барса просто лучше играет в футбол!
В футбол играет, но по победе в лч скучает))))
Сказка для Альбасете сегодня закончится . Но их фанаты все равно будут рады приезду Барселоны .
Ну всё верно в прошлый раз Фермин поздравлял, а теперь твоя очередь
С Барселоной в турнирах Испании все предсказуемо , все налегке и везде фаворит
