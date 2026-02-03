Тренер «Альбасете» перед матчем с «Барсой»: «После победы над «Реалом» меня поздравил Фермин – я ответил: «Вы следующие, может быть». «Барселона» – фаворит, но Кубок бывает непредсказуем»

Тренер «Альбасете»: Фермин поздравил меня после победы над «Реалом».

Главный тренер «Альбасете» Альберто Гонсалес рассказал о переписке с полузащитником «Барселоны» Фермином Лопесом после победы над «Реалом » в Кубке Испании.

Сегодня «Альбасете » сыграет с «Барселоной» в рамках 1/4 финала турнира. На предыдущей стадии команда из Сегунды прошла «Реал ».

«Когда он поздравил меня с победой над «Реалом», я воспользовался возможностью и сказал ему: «Будь осторожен, потому что вы можете стать следующими». Потом, когда они [«Барселона »] выпали нам при жеребьевке, мы снова обменялись сообщениями. Он мой любимый игрок «Барсы», в некотором роде я сформировал его в «Линаресе».

«Барселона » – фаворит, это лидер и команда более высокого уровня, но мы уже знаем, что результаты в Кубке могут быть очень непредсказуемыми. Мы можем ихх остановить, хорошо выполняя свою работу. Первый шаг – остановить натиск, и как только мы это сделаем, мы должны понимать, что у нас будут шансы, хоть их и немного», – сказал Гонсалес.