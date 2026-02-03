Глушаков о судействе: «Половина конфликтов из-за того, что игроки, тренеры и фанаты по-своему трактуют правила. Сам спорил с судьями – потом пересматриваешь, и все становится на свои места»
Денис Глушаков: игроки и болельщики трактуют правила по-своему.
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков высказался о критике судейства в Мир РПЛ.
«Половина конфликтов в футболе возникает скорее не из-за ошибок арбитров, а из-за того, что игроки, тренеры и болельщики трактуют правила по-своему. Бывало, что я сам порой не понимал решений арбитров, спорил. Но это все эмоции. Потом пересматриваешь сам, вникаешь и все становится на свои места.
Когда все видят одни и те же эпизоды с объяснениями экспертов, эмоции утихают, а споры становятся предметными», – сказал Глушаков.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12910 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А все потому что игроки и тренеры не ходят на семинары по правилам, когда их проводит судейский корпус
Глушак забыл добавить в этот список арбитров. 🤣
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем