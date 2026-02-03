  • Спортс
49

Песков о возвращении России: «Приветствуем заявления Инфантино, об этом давно пора подумать. Никогда не нужно было политизировать ни спорт, ни идеи олимпизма»

Дмитрий Песков: приветствуем заявления Инфантино.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы ФИФА Джанни Инфантино о возвращении России на международные турниры.

Песков ответил на вопрос о том, есть ли позитивный тренд в заявлении Инфантино и можно ли считать его слова попыткой вернуться к принципам олимпизма.

«То, что, по крайней мере, уже появились рассуждения на этот счет – это, конечно, хорошо. Да, мы видели эти заявления, мы их приветствуем. Действительно, об этом давно пора подумать.

Никогда не нужно было ни политизировать ни спорт, ни идеи олимпизма, ни футбол тем более. Конечно же, пора подумать», – сказал Песков.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: РИА Новости
Политика
РИА Новости
49 комментариев
Под наше возвращение можно и НДС подкрутить до 25%, — добавил Песков
Ответ andrew.p
Под наше возвращение можно и НДС подкрутить до 25%, — добавил Песков
не подсказывай
Ответ andrew.p
Под наше возвращение можно и НДС подкрутить до 25%, — добавил Песков
Комментарий скрыт
Пескову надо парикмахера поменять.
Ответ Melnikov1968
Пескову надо парикмахера поменять.
А может шефу нравится….
А как помог чемпионат мира в 2018 году ? После захвата Крыма, ДНР и ЛНР в 2014? Инфантино денег всё мало? Решил по щедрой российской душе проехаться.
Ответ SergeiVS
А как помог чемпионат мира в 2018 году ? После захвата Крыма, ДНР и ЛНР в 2014? Инфантино денег всё мало? Решил по щедрой российской душе проехаться.
Комментарий скрыт
Ответ SergeiVS
А как помог чемпионат мира в 2018 году ? После захвата Крыма, ДНР и ЛНР в 2014? Инфантино денег всё мало? Решил по щедрой российской душе проехаться.
Так их никто не захватывал
Письков конечно понял , что это просто поддавки ... От самой богатой и могущественной международной федерации с посылом .... " Вы договаривайтесь с соседями , мы- начинаем вас возвращать " ...
Но покрасоваться ,что весь мир крутится вокруг секретарши - это надо обязательно.
Инфантина известный балабол, как и его друг Дональд.
Ответ Любезный Коссутий
Инфантина известный балабол, как и его друг Дональд.
совершенно верно ,есть только один великий геостратег .который никогда не обманывает и не балабол , скажите как его зовут
Зима холодная, прогревают как могут..
Неужели скоро вновь будет : пиво, вобла, баня и футбол Лига чемпионов Краснодар - ПСЖ.....
Для всевозможных диктаторов и политических аферистов что может быть лучше - чем загнать общества в условные резервации, где они молча и покорно будут заниматься своими профессиональными делами, кидать мячики и воланчики, бегать на лыжах, писать книжки о птичках и котиках, петь песенки про любовь, а "политическая элита" будет творить свои бесчинства, при этом еще и наживаясь на них - и никаких даже репутационных издержек.
Инфантино страхуется на предмет чемпионата в США)
Кому футбол, кому тепло
