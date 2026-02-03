Песков о возвращении России: «Приветствуем заявления Инфантино, об этом давно пора подумать. Никогда не нужно было политизировать ни спорт, ни идеи олимпизма»
Дмитрий Песков: приветствуем заявления Инфантино.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы ФИФА Джанни Инфантино о возвращении России на международные турниры.
Песков ответил на вопрос о том, есть ли позитивный тренд в заявлении Инфантино и можно ли считать его слова попыткой вернуться к принципам олимпизма.
«То, что, по крайней мере, уже появились рассуждения на этот счет – это, конечно, хорошо. Да, мы видели эти заявления, мы их приветствуем. Действительно, об этом давно пора подумать.
Никогда не нужно было ни политизировать ни спорт, ни идеи олимпизма, ни футбол тем более. Конечно же, пора подумать», – сказал Песков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: РИА Новости
