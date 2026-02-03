  • Спортс
  • Артета о критике «Арсенала»: «Не знаю, кто это делает – пришлите мне имена и почту, может, мы сможем пообщаться. По всей Европе говорят, что мы самая зрелищная команда континента»
Артета о критике «Арсенала»: «Не знаю, кто это делает – пришлите мне имена и почту, может, мы сможем пообщаться. По всей Европе говорят, что мы самая зрелищная команда континента»

Микель Артета: не знаю, кто критикует «Арсенал».

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что не знает, кто критикует игру его команды.

– Я слышу совершенно другое. По всей Европе говорят, что мы самая зрелищная команда в на континенте – много забиваем, играем на ноль. Возможно, у меня другие источники.

– С чем связана такая разница мнений британских и зарубежных экспертов?

– Я не знаю, о ком именно идет речь. Пришлите мне имена, адреса и электронную почту [тех, кто критикует «Арсенал»] – возможно, мы сможем поговорить, но я не могу дать вам огромный список всех людей, – сказал Артета на пресс-конференции перед ответным матчем с «Челси» в Кубке английской лиги.

Скоулз об «Арсенале»: «Может стать худшим чемпионом АПЛ. В команду сезона из игроков атаки попал бы лишь Сака, да и тот не блещет»

результат есть, вопросов ноль. Но зрелищная команда.... Смотреть Арсенал вообще невозможно, я честно пробовал.
Я посмотрел 20 минут матча на этих выходных, из них как минимум половина времени - это вбросы из аута по минуте и подготовка к угловым. Переключил в итоге на Борнмут, даже там футбол веселее.
Ну так Борнмут реально играющая команда. Я тоже смотрю их по возможности
Как минимум, лучший бомбардир Автогол - самый зрелищный игрок современности.
Комментарий скрыт
Лучший бомбардир в АПЛ Дьокереш, а в Кубках Мартинелли
Пришлите мне никнеймы юзеров Спортса [тех, кто критикует «Арсенал»]
Че их никнеймы искать, просто всех 13-16 летних выкинуть из этого паблика и зашибись будет
Ну записывай.
Арсеналу никогда не взять АПЛ с таким самовлюбленным истуканом у руля.
А куда слать-то? Я бы ему полную панамку критики, причем тезисно и аргументированно, накидал бы.
доминатор@арсенал.ру
Накидай здесь) мне бы было интересно прочесть) без шуток
Это самый скучный Арсенал, который я только видел. Но золотая медаль в конце сезона дороже красивой игры, как по мне.
Но в целом, эта тенденция на роботизированный, системный футбол, которого становится все больше и больше, напрягает.
Текущий Арсенал - это анти-Арсенал. Если вспомнить каким он был
А вот про это мало кто спорит, в любом случае Арсенал последние года один из главных фаворитов АПЛ уж точно, играют некрасиво, скучно? Да по факту всё равно если итогом будет победа в АПЛ/ЛЧ.
Мне смешно с другого - я помню как лет так 10 назад болельщики Арсенала принижали команды которые выигрывали автобусом и в пример ставили "лучше вот так красиво играть как при Венгере", как всё изменилось то когда трофеем запахло)))
Пацаны, не ведитесь, он вас потом по айпи вычислит
Ответ Kasztelan
Пацаны, не ведитесь, он вас потом по айпи вычислит
Значит, и тут без ВПНа не обойтись...
Самая зрелищная Барселона сейчас. Арсенал самая "Эффективная"
Смотрел игры Барсы и Баварии, потом переключил на Арсенал. Эффект такой же, как если смотришь АПЛ, а потом переключаешь на РПЛ.
Смотрел одну игру Баварии в сезоне. Против Арсенала. Действительно зрелищно было. Со стороны Канониров.
Странно что у тебя в профиле второй после ЦСКА пишет Боруссия, и ты не смотрел Дер Класикер... или уже устал разочароваться? Хоть 1 победа Боруссии приходится на 10 сыгранных матчей? Или 1 победа на 15 игр?
— Как вам только не стыдно, мальчики! Десятки тысяч детей на свете были бы просто счастливы получить хоть немного этого соуса.
Карлсон засунул руку в карман и вытащил карандаш и блокнот.
— Пожалуйста, продиктуйте мне имена и адреса хотя бы двоих из этих тысяч, — попросил он.
Но фрекен Бок не желала давать адреса.
— Наверно, речь идёт о маленьких дикарях из племени огнеедов, всё понятно, — сказал Карлсон. — Они всю жизнь только и делают, что глотают огонь и серу.
Артета в первой части чемпионата много работает и очки набирает, а во второй половине сильно занят, отвечает на письма болельщиков, доказывая свою провату.
