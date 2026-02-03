Артета о критике «Арсенала»: «Не знаю, кто это делает – пришлите мне имена и почту, может, мы сможем пообщаться. По всей Европе говорят, что мы самая зрелищная команда континента»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что не знает, кто критикует игру его команды.
– Я слышу совершенно другое. По всей Европе говорят, что мы самая зрелищная команда в на континенте – много забиваем, играем на ноль. Возможно, у меня другие источники.
– С чем связана такая разница мнений британских и зарубежных экспертов?
– Я не знаю, о ком именно идет речь. Пришлите мне имена, адреса и электронную почту [тех, кто критикует «Арсенал»] – возможно, мы сможем поговорить, но я не могу дать вам огромный список всех людей, – сказал Артета на пресс-конференции перед ответным матчем с «Челси» в Кубке английской лиги.
Арсеналу никогда не взять АПЛ с таким самовлюбленным истуканом у руля.
Но в целом, эта тенденция на роботизированный, системный футбол, которого становится все больше и больше, напрягает.
Мне смешно с другого - я помню как лет так 10 назад болельщики Арсенала принижали команды которые выигрывали автобусом и в пример ставили "лучше вот так красиво играть как при Венгере", как всё изменилось то когда трофеем запахло)))
