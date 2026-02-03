Де Дзерби о наказании Мурильо: «Я могу понять ошибки, но мне хочется видеть голод. После 0:3 в ЛЧ нужно не болтать, не извиняться, а бежать вперед. Все должны быть в одной лодке»

Де Дзерби о Мурильо: я могу понять ошибки, но хочу видеть голод.

Главный тренер «Марселя » Роберто Де Дзерби объяснил претензии к защитнику Майклу Амиру Мурильо .

Ранее сообщалось, что Де Дзерби резко раскритиковал Мурильо после поражения от «Брюгге » (0:3) и вылета из ЛЧ, обвинив его в нескольких ошибках, которые привели к голам. 29-летнего футболиста сборной Панамы перевели в резервную команду и попросили покинуть клуб до закрытия трансферного окна. Также сообщалось, что в воскресенье, после ничьей с «Парижем» (2:2) в матче 20-го тура Лиги 1, в котором «Марсель» вел со счетом 2:0 до 82-й минуты, на базе клуба случилась стычка между полузащитниками Жоффре Кондогбиа и Артюром Вермереном.

«Позвольте мне объяснить: что-то в любом случае утекает, даже если это ложь. Все очень просто – думаю, все видят [пропущенные] голы после вбрасываний в конце матчей... Я могу понять футбольные ошибки, но есть одна вещь, которую я хочу видеть, и это голод. Я хочу, чтобы это видели все.

Если я принимаю решения, то, безусловно, у меня есть на то причины. Мурильо – замечательный человек, он мне очень нравится. Если он не голоден, он не играет, это касается всех. Когда после поражения со счетом 0:3 я вижу, как во время матча с «Парижем» два игрока болтают на поле, это меня раздражает. Вы должны бежать – не жаловаться, не разговаривать, не извиняться, а бежать [вперед] с чувством голода.

Он [Мурильо] один из немногих игроков, которые приходили ко мне домой на ужин. Он знает, сколько раз я его обнимал. Но он должен понимать, что все должны быть в одной лодке», – сказал Де Дзерби.