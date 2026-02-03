Тренер «Ренна» Бейе о Жаке в «Ливерпуле» за 60+12 млн евро: «Лучшая сделка, которую можно было заключить. Новый клуб даст Жереми ЛЧ и лучшую лигу в Европе – у нас нет ресурсов, чтобы конкурировать»
Главный тренер «Ренна» Хабиб Бейе оценил переход Жереми Жаке в «Ливерпуль».
Мерсисайдцы подписали Жаке за 60+12 млн евро, 20-летний защитник присоединится к команде летом.
«Мы получили сумму, которую запрашивал клуб, учли желание игрока и сохранили его до конца сезона – пожалуй, это лучшая сделка, которую можно было заключить. Это хрестоматийный случай.
Клуб, в который он переходит, предложит ему игру в Лиге чемпионов и лучшей лиге Европы. Что бы мы ни делали, что бы ни происходило, мы ниже по уровню, задачам и зарплате. У нас нет ресурсов, чтобы конкурировать», – сказал Бейе.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да, в Шахтёре тоже, когда Мудрика впарили, рассказывали про отличную сделку)
Ну, они же не говорили, что она отличная для всех. Так что не соврали
Забавно наблюдать, как рвутся эксперты в комментариях. При этом многие из них болеют за Челси, который в плане покупок ходячий мем)
Ну согласись что Жаке даже и близко этой суммы не стоит. Ливер прилично переплатили это факт. С этим глупо спорить
По Экетике помнится эксперты в комментариях высказывались ещё более категорично и говорили как красиво Айнтрахт развел колбасу на соточку
Ну развели да развели , в первый раз что ли
На счет Лиги Чемпионов ещё неизвестно если пробьются
Впарили красиво, вопросов нет)
Ресурсы как раз-таки у Ренна хватает, у них владелец миллиардер
В ЛЧ как бы ещё надо попасть. Лично я не думаю, что со Слотом нам это удастся.
