Тренер «Ренна» Бейе о Жаке в «Ливерпуле» за 60+12 млн евро: «Лучшая сделка, которую можно было заключить. Новый клуб даст Жереми ЛЧ и лучшую лигу в Европе – у нас нет ресурсов, чтобы конкурировать»

Тренер «Ренна» о Жаке в «Ливерпуле»: лучшая сделка, которую можно было заключить.

Главный тренер «Ренна » Хабиб Бейе оценил переход Жереми Жаке в «Ливерпуль ».

Мерсисайдцы подписали Жаке за 60+12 млн евро , 20-летний защитник присоединится к команде летом.

«Мы получили сумму, которую запрашивал клуб, учли желание игрока и сохранили его до конца сезона – пожалуй, это лучшая сделка, которую можно было заключить. Это хрестоматийный случай.

Клуб, в который он переходит, предложит ему игру в Лиге чемпионов и лучшей лиге Европы. Что бы мы ни делали, что бы ни происходило, мы ниже по уровню, задачам и зарплате. У нас нет ресурсов, чтобы конкурировать», – сказал Бейе.