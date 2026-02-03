  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Ренна» Бейе о Жаке в «Ливерпуле» за 60+12 млн евро: «Лучшая сделка, которую можно было заключить. Новый клуб даст Жереми ЛЧ и лучшую лигу в Европе – у нас нет ресурсов, чтобы конкурировать»
19

Тренер «Ренна» Бейе о Жаке в «Ливерпуле» за 60+12 млн евро: «Лучшая сделка, которую можно было заключить. Новый клуб даст Жереми ЛЧ и лучшую лигу в Европе – у нас нет ресурсов, чтобы конкурировать»

Тренер «Ренна» о Жаке в «Ливерпуле»: лучшая сделка, которую можно было заключить.

Главный тренер «Ренна» Хабиб Бейе оценил переход Жереми Жаке в «Ливерпуль».

Мерсисайдцы подписали Жаке за 60+12 млн евро, 20-летний защитник присоединится к команде летом.

«Мы получили сумму, которую запрашивал клуб, учли желание игрока и сохранили его до конца сезона – пожалуй, это лучшая сделка, которую можно было заключить. Это хрестоматийный случай.

Клуб, в который он переходит, предложит ему игру в Лиге чемпионов и лучшей лиге Европы. Что бы мы ни делали, что бы ни происходило, мы ниже по уровню, задачам и зарплате. У нас нет ресурсов, чтобы конкурировать», – сказал Бейе.

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12901 голос
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
logoРенн
logoЖереми Жаке
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoХабиб Бейе
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да, в Шахтёре тоже, когда Мудрика впарили, рассказывали про отличную сделку)
Ответ Shamarin
Да, в Шахтёре тоже, когда Мудрика впарили, рассказывали про отличную сделку)
Ну, они же не говорили, что она отличная для всех. Так что не соврали
Забавно наблюдать, как рвутся эксперты в комментариях. При этом многие из них болеют за Челси, который в плане покупок ходячий мем)
Ответ mastadon
Забавно наблюдать, как рвутся эксперты в комментариях. При этом многие из них болеют за Челси, который в плане покупок ходячий мем)
Ну согласись что Жаке даже и близко этой суммы не стоит. Ливер прилично переплатили это факт. С этим глупо спорить
Ответ Иван Никулин_1116720319
Ну согласись что Жаке даже и близко этой суммы не стоит. Ливер прилично переплатили это факт. С этим глупо спорить
По Экетике помнится эксперты в комментариях высказывались ещё более категорично и говорили как красиво Айнтрахт развел колбасу на соточку
Ну развели да развели , в первый раз что ли
На счет Лиги Чемпионов ещё неизвестно если пробьются
Впарили красиво, вопросов нет)
Ресурсы как раз-таки у Ренна хватает, у них владелец миллиардер
В ЛЧ как бы ещё надо попасть. Лично я не думаю, что со Слотом нам это удастся.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жереми Жаке: «Большая честь подписать контракт с «Ливерпулем» – одним из величайших клубов мира. Важно на высокой ноте завершить свое приключение в «Ренне»
3 февраля, 02:46
Дюгарри о Жаке в «Ливерпуле»: «Ренн» нашел лоха за 72 млн евро. Футбол сошел с ума. Давайте перестанем притворяться, что этому есть оправдание»
3 февраля, 01:42
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
56 минут назад
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
сегодня, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
сегодня, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
сегодня, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
сегодня, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
сегодня, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
сегодня, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
сегодня, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
сегодня, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
сегодня, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
сегодня, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
сегодня, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
сегодня, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
сегодня, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
сегодня, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
сегодня, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
сегодня, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
сегодня, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
сегодня, 19:35
Рекомендуем