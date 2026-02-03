Тороп о книгах: «Читать полезно, но информацию можно найти в других источниках. Есть те, кто не читает книг, но более интегрирован в жизнь, чем те, кто читает»
Голкипер ЦСКА Владислав Тороп ответил на вопрос относительно чтения книг.
– Александр Максименко на этих сборах дочитывает «Тихий Дон». У тебя что из последнего?
– Я наконец-то добил «Трех мушкетеров». Читаю то, что мне советуют друзья и знакомые, есть какой-то список.
Единственное: не люблю читать про психологию, мотивацию и все такое, где рассказывают, как стать миллионером из трущоб. Это не мое, потому что всю нужную информацию по теме всегда можно найти на YouTube.
Для меня каждая книга – возможность успокоиться, расслабиться и уйти в себя. Я включаю в наушниках шумоподавление, звуки костра или чего-то подобного и ухожу в мир книги. Это лучший способ снять стресс.
– Когда Михаил Дегтярев предложил возить за футболистами передвижную библиотеку, в ЦСКА сказали, что больше всего обрадуется Тороп.
– Мне кажется, нельзя заставлять людей читать, в том числе футболистов.
Знаешь, есть те, кто не читает книг, но более интегрирован в жизнь, чем те, кто читает. Для меня это вообще не показатель.
Понятно, что читать полезно, никто с этим не спорит, но в наше время информацию можно найти и в других источниках, – сказал Владислав Тороп.
Этот момент - по-моему самоочевидный - во всех обсуждениях книг и чтения не затрагивается никогда. А между тем, он ключевой... Ну и второй ключевой момент: понимать прочитанное) Без специальной подготовки - физико-математической для какого-нибудь Фейнмана, или историко-географической для какого-нибудь Тойнби - читай не читай, толку никакого)
> И кто более читающий?
ну 200 больше чем 1, значит второй объективно более читающий. А если речь именно про качество чтение, то тут уже все субъективно.
Это вообще не связанные вещи...
Можно прожить в библиотеке всю жизнь, при этом ничего не увидеть, не общаться и тд
