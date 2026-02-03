  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тороп о книгах: «Читать полезно, но информацию можно найти в других источниках. Есть те, кто не читает книг, но более интегрирован в жизнь, чем те, кто читает»
118

Тороп о книгах: «Читать полезно, но информацию можно найти в других источниках. Есть те, кто не читает книг, но более интегрирован в жизнь, чем те, кто читает»

Владислав Тороп: нельзя заставлять людей читать, в том числе футболистов.

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп ответил на вопрос относительно чтения книг.

– Александр Максименко на этих сборах дочитывает «Тихий Дон». У тебя что из последнего?

– Я наконец-то добил «Трех мушкетеров». Читаю то, что мне советуют друзья и знакомые, есть какой-то список.

Единственное: не люблю читать про психологию, мотивацию и все такое, где рассказывают, как стать миллионером из трущоб. Это не мое, потому что всю нужную информацию по теме всегда можно найти на YouTube.

Для меня каждая книга – возможность успокоиться, расслабиться и уйти в себя. Я включаю в наушниках шумоподавление, звуки костра или чего-то подобного и ухожу в мир книги. Это лучший способ снять стресс.

– Когда Михаил Дегтярев предложил возить за футболистами передвижную библиотеку, в ЦСКА сказали, что больше всего обрадуется Тороп.

– Мне кажется, нельзя заставлять людей читать, в том числе футболистов.

Знаешь, есть те, кто не читает книг, но более интегрирован в жизнь, чем те, кто читает. Для меня это вообще не показатель.

Понятно, что читать полезно, никто с этим не спорит, но в наше время информацию можно найти и в других источниках, – сказал Владислав Тороп.

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12906 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoВладислав Тороп
книги
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoМихаил Дегтярев
118 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Такой молодой, а уже умнее министра
Ответ Aleksey Yashin
Такой молодой, а уже умнее министра
В данном случае это несложно
Ответ Aleksey Yashin
Такой молодой, а уже умнее министра
в стране больших возможностей так бывает часто.
У чтения, кроме развития мозга и воображения, есть ещё реальный плюс в повышении грамотности и богатства речи.
Ответ mit-byer
У чтения, кроме развития мозга и воображения, есть ещё реальный плюс в повышении грамотности и богатства речи.
Комментарий скрыт
Ответ Groondler
Комментарий скрыт
Генетика важно, но где вы возьмёте разнообразные слова и речевые обороты для льющейся речи?
Вопрос не в книгах и их количестве, а в том, что человек читает) Один прочёл одну книгу Хокинга или там Спенсера, другой - 200 романов про попаданцев, как мальчик Коля с кабака упал в пропасть, выпал в 1945 году и лично сбрил усы Гитлеру. И кто более читающий?

Этот момент - по-моему самоочевидный - во всех обсуждениях книг и чтения не затрагивается никогда. А между тем, он ключевой... Ну и второй ключевой момент: понимать прочитанное) Без специальной подготовки - физико-математической для какого-нибудь Фейнмана, или историко-географической для какого-нибудь Тойнби - читай не читай, толку никакого)
Ответ Алексaндр Молодкин
Вопрос не в книгах и их количестве, а в том, что человек читает) Один прочёл одну книгу Хокинга или там Спенсера, другой - 200 романов про попаданцев, как мальчик Коля с кабака упал в пропасть, выпал в 1945 году и лично сбрил усы Гитлеру. И кто более читающий? Этот момент - по-моему самоочевидный - во всех обсуждениях книг и чтения не затрагивается никогда. А между тем, он ключевой... Ну и второй ключевой момент: понимать прочитанное) Без специальной подготовки - физико-математической для какого-нибудь Фейнмана, или историко-географической для какого-нибудь Тойнби - читай не читай, толку никакого)
> Один прочёл одну книгу Хокинга или там Спенсера, другой - 200 романов про попаданцев, как мальчик Коля с кабака упал в пропасть, выпал в 1945 году и лично сбрил усы Гитлеру.
> И кто более читающий?

ну 200 больше чем 1, значит второй объективно более читающий. А если речь именно про качество чтение, то тут уже все субъективно.
Ответ Алексaндр Молодкин
Вопрос не в книгах и их количестве, а в том, что человек читает) Один прочёл одну книгу Хокинга или там Спенсера, другой - 200 романов про попаданцев, как мальчик Коля с кабака упал в пропасть, выпал в 1945 году и лично сбрил усы Гитлеру. И кто более читающий? Этот момент - по-моему самоочевидный - во всех обсуждениях книг и чтения не затрагивается никогда. А между тем, он ключевой... Ну и второй ключевой момент: понимать прочитанное) Без специальной подготовки - физико-математической для какого-нибудь Фейнмана, или историко-географической для какого-нибудь Тойнби - читай не читай, толку никакого)
Если речь про автобиографию Фейнмана, то там никакая подготовка не нужна
"Знаешь, есть те, кто не читает книг, но более интегрирован в жизнь, чем те, кто читает."
Это вообще не связанные вещи...
Ответ Петрович
"Знаешь, есть те, кто не читает книг, но более интегрирован в жизнь, чем те, кто читает." Это вообще не связанные вещи...
Может и не связанные, но очень точная фраза
Можно прожить в библиотеке всю жизнь, при этом ничего не увидеть, не общаться и тд
Ответ DroDmit11
Может и не связанные, но очень точная фраза Можно прожить в библиотеке всю жизнь, при этом ничего не увидеть, не общаться и тд
Экшн Библиотекарь опровергает, как бы)
"...где рассказывают, как стать миллионером из трущоб."- Остров сокровищ Стивенсона. Идеальна, для человека в 22 года закончившего чтение Три Мушкетера...там еще два продолжения есть.
Ответ Ruscello
"...где рассказывают, как стать миллионером из трущоб."- Остров сокровищ Стивенсона. Идеальна, для человека в 22 года закончившего чтение Три Мушкетера...там еще два продолжения есть.
К пенсии как раз осилит.
из серии: Много читаю пейджер...))) оптимально журналистам-провокаторам на тему чтения отвечать: Люблю и перечитываю Дюму, Гюгу и Му-Му)))
Ответ Михаил Соколов
из серии: Много читаю пейджер...))) оптимально журналистам-провокаторам на тему чтения отвечать: Люблю и перечитываю Дюму, Гюгу и Му-Му)))
Тут многие не знают что такое пейджер. Вы ещё логарифмическую линейку вспомните, ватман, кульман или курвиметр с фуганком)
Ответ Клирик
Тут многие не знают что такое пейджер. Вы ещё логарифмическую линейку вспомните, ватман, кульман или курвиметр с фуганком)
Пейджер))))

-Здравствуйте,Для абонента 1383
- да, здравствуйте. диктуйте Ваше сообщение
-"Читать книги полезно"
- Спасибо, Ваше сообщение отправлено
))
Ну правильно же. Нельзя футболистов подвергать таким изощренным пыткам, как чтение книг. В ютюбе и стримах блогеры все по полочкам. Они же поумнее всяких достоевских и гумилевых и уж точно интегрированы в современную жизнь
Ответ Ржевский
Ну правильно же. Нельзя футболистов подвергать таким изощренным пыткам, как чтение книг. В ютюбе и стримах блогеры все по полочкам. Они же поумнее всяких достоевских и гумилевых и уж точно интегрированы в современную жизнь
И историю можно по комиксам изучать .
Дай Бог, через пару-тройку лет продолжение "Трёх мушкетёров" осилит. Там объёмчик посерьёзней. Вообще, конечно, в этом возрасте нужно другие книжки читать.
Ответ Evincive
Дай Бог, через пару-тройку лет продолжение "Трёх мушкетёров" осилит. Там объёмчик посерьёзней. Вообще, конечно, в этом возрасте нужно другие книжки читать.
Можно уточнить, а какие книжки надо в его возрасте читать? Вольтера и Шопенгауэра? Художественная литература подвластна любому возрасту, а еще можно читать книги для удовольствия и внутреннего комфорта! Я в 35 лет с удовольствием перечитал Хоббита, и в 50 лет с таким же удовольствием перечитаю)
Можно и в школу не ходить, а просто искать информацию в других источниках, хотя, с нашим современным образованием вполне рабочая схема
А что такое: интегрирован в жизнь?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
58 минут назад
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
сегодня, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
сегодня, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
сегодня, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
сегодня, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
сегодня, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
сегодня, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
сегодня, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
сегодня, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
сегодня, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
сегодня, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
сегодня, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
сегодня, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
сегодня, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
сегодня, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
сегодня, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
сегодня, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
сегодня, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
сегодня, 19:35
Рекомендуем