  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ловчев о «Рубине»: «Не понимаю увольнение Рахимова – работал хорошо, выдавал хорошие игры. Если бы привезли Анчелотти или Гвардиолу, сказал бы: «Да, давайте посмотрим»
9

Ловчев о «Рубине»: «Не понимаю увольнение Рахимова – работал хорошо, выдавал хорошие игры. Если бы привезли Анчелотти или Гвардиолу, сказал бы: «Да, давайте посмотрим»

Евгений Ловчев: не понимаю решения уволить Рахимова из «Рубина».

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал отставку Рашида Рахимова с поста главного тренера «Рубина».

В январе казанский клуб возглавил Франк Артига.

«Не понимаю решения уволить Рахимова. Он работал хорошо. С этим составом шел в середине таблицы, выдавал хорошие игры.

Для меня это непонятное решение. Если бы в «Рубин» привезли Анчелотти или Гвардиолу, я бы сказал: «Да, давайте посмотрим». А здесь… Для меня это непонятно.

Видимо, кланы, которые боролись за это место, хотели поставить своего человека», – сказал Евгений Ловчев.

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12905 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoЕвгений Ловчев
logoМатч ТВ
logoРашид Рахимов
logoКарло Анчелотти
logoпремьер-лига Россия
logoРубин
logoПеп Гвардиола
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ощущение, что для наших Экспертов рейтинг мировых тренеров примерно такой:
1. Анчеллоти, Гвардиола, Клопп
2. Любой российский тренер
3. Все остальные.
Ответ kostyan89
Ощущение, что для наших Экспертов рейтинг мировых тренеров примерно такой: 1. Анчеллоти, Гвардиола, Клопп 2. Любой российский тренер 3. Все остальные.
Конкретно для тех экспертов, которые бывшие спартачи и типа переживают за клуб - среди российских тренеров особняком стоят бывшие спартаковские футболисты, вне зависимости от тренерских успехов - Тихонов, Титов, Аленичев, Шалимов, Юран.
Ловчев кроме Спартака никакие матчи не смотрит. Откуда он может знать как играл Рубин Рахимова?
Ответ sebastian1410
Ловчев кроме Спартака никакие матчи не смотрит. Откуда он может знать как играл Рубин Рахимова?
нужно кента по матч тв - защитить

))
Ответ sebastian1410
Ловчев кроме Спартака никакие матчи не смотрит. Откуда он может знать как играл Рубин Рахимова?
В таблицу посмотрел.
Причём, видимо, как описывал Дзюба некоторых "экспертов" - узнал, на каком месте Рубин, в гримёрке перед эфиром.
Что сказал бы Ловчев, если бы Спартак за 7 туров забил 1 гол?
Ответ RVC
Что сказал бы Ловчев, если бы Спартак за 7 туров забил 1 гол?
Так Спартак по его мнению должен бороться за чемпионство, а Рубин это "не вылетают же, значит тренер работает хорошо".
На футбол Рахимова без слез смотреть нельзя
Если всё Москвичи критикуют увольнение Рахимова, значит Казань всё правильно сделала))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
58 минут назад
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
сегодня, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
сегодня, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
сегодня, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
сегодня, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
сегодня, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
сегодня, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
сегодня, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
сегодня, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
сегодня, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
сегодня, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
сегодня, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
сегодня, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
сегодня, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
сегодня, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
сегодня, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
сегодня, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
сегодня, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
сегодня, 19:35
Рекомендуем