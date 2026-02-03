Ловчев о «Рубине»: «Не понимаю увольнение Рахимова – работал хорошо, выдавал хорошие игры. Если бы привезли Анчелотти или Гвардиолу, сказал бы: «Да, давайте посмотрим»

Евгений Ловчев: не понимаю решения уволить Рахимова из «Рубина».

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал отставку Рашида Рахимова с поста главного тренера «Рубина ».

В январе казанский клуб возглавил Франк Артига.

«Не понимаю решения уволить Рахимова. Он работал хорошо. С этим составом шел в середине таблицы, выдавал хорошие игры.

Для меня это непонятное решение. Если бы в «Рубин» привезли Анчелотти или Гвардиолу , я бы сказал: «Да, давайте посмотрим». А здесь… Для меня это непонятно.

Видимо, кланы, которые боролись за это место, хотели поставить своего человека», – сказал Евгений Ловчев .