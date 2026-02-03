Ловчев о «Рубине»: «Не понимаю увольнение Рахимова – работал хорошо, выдавал хорошие игры. Если бы привезли Анчелотти или Гвардиолу, сказал бы: «Да, давайте посмотрим»
Евгений Ловчев: не понимаю решения уволить Рахимова из «Рубина».
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал отставку Рашида Рахимова с поста главного тренера «Рубина».
В январе казанский клуб возглавил Франк Артига.
«Не понимаю решения уволить Рахимова. Он работал хорошо. С этим составом шел в середине таблицы, выдавал хорошие игры.
Для меня это непонятное решение. Если бы в «Рубин» привезли Анчелотти или Гвардиолу, я бы сказал: «Да, давайте посмотрим». А здесь… Для меня это непонятно.
Видимо, кланы, которые боролись за это место, хотели поставить своего человека», – сказал Евгений Ловчев.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12905 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
1. Анчеллоти, Гвардиола, Клопп
2. Любой российский тренер
3. Все остальные.
))
Причём, видимо, как описывал Дзюба некоторых "экспертов" - узнал, на каком месте Рубин, в гримёрке перед эфиром.