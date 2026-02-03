  • Спортс
Ханси Флик: «Барселона» – лучший клуб в мире для меня. Фантастический президент, штаб, потрясающие игроки. Мы создали великолепную атмосферу»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик, посетивший гала-концерт по случаю 120-летия газеты Mundo Deportivo, рассказал о работе в каталонском клубе.

«Когда я впервые посетил «Камп Ноу», то сказал себе, что однажды окажусь на этой тренерской скамейке. Я очень люблю этот клуб. Для меня это лучший клуб в мире.

Я очень ценю жизнь в Барселоне. Люди очень добры к нашему тренерскому штабу.

Работать здесь невероятно. У меня фантастический президент, фантастический тренерский штаб. Игроки потрясающие.

Мы создали великолепную атмосферу. Выигрывать титулы и добиваться успеха – для меня это важно. Мы проходим через прекрасный этап», – сказал Ханси Флик.

Жоан Лапорта: «Флик будет тренировать «Барсу» столько, сколько захочет, если я снова стану президентом»

Конечно, рано такое говорить, ведь идет всего лишь второй сезон при Флике, но я уже котирую его работу выше, чем Луиса Энрике. Просто учитывая обстоятельства и все ограничения, настолько выжимать результат и, главное, показывать такую красивую и зрелищную игру… ну, это - гениально, по-другому не сказать. Данке, Ханси!
при этом столько молодежи раскрыто, такой прогресс у игроков, которых уже и фаны Барсы хоронили)
Флик строит классную команду , приятно смотреть на игру Барсы
Позволю себе высказаться от лица всех болельщиков Барселоны) Всё, чего мы хотим - чтобы Флик тренировал Барсу как можно дольше!
Барса удивительное место, что Флик начал проявлять свои эмоции радости)
А то там в Баварии громит соперника, а он стоял угрюмым лицом как будто проиграл финал ЧМ.
Я рад за Флика и хочу чтобы у него и дальше всё шло в Барсе как нельзя лучше, но здесь не нужно противопостовлять Баварии, те сосредоточенные безмоциональные фото в Баварии были не больше, чем мемами, подловленными моментами (такие и сейчас можно сделать сколько угодно). Радовался он и в Баварии, не обманывайтесь.
Это партоки, что с них взять, память как у рыбки, прививать их надо
Пусть при Флике барса и не выиграет больше трофеев, хотя это мало вероятно, но я лучше буду смотреть эту авантюрную радующую глаз игру, чем унылое говно на отскоках но с трофеями, смекаете про кого))
намёк понят) это про судейский реал)
Хорошая там химия у президента, тренера и игроков! Сказка!
Нужно только доукомплектовать состав, скинуть балласт с космическими зарплатами, вернуться полноценно на стадион, и кайфовать ближайшие 7-8 лет от игры своих воспитанников, многие еще даже на пик свой не вышли, а они уже одни из лучших на своих позициях.
Не знаю как Барса околдовала немца, но связь Флика с Барсой прям одна из лучших в истории клуба )
Да, стиль игры у него рискованный, но сейчас он прививает Барсе менталитет победителя,и строится прочнейший фундамент который будет стоять прочно еще лет 10 как было при Пепе, если после него придут не ноунеймы-середняки как после Пепа вплоть до тотального кризиса, то трофеев этот костяк соберет не меньше чем тот костяк Пепа!
Он летом 100% собрался уходить, раз такие хвалебные слова говорит.
Не надейтесь)
Как же прекрасна Барселона, эти подростки за последние 6 эль классико, 5 раз унизили милиардный топ состав реала!Браво Флик!
Средний возраст Реала = 26.2
Средний возраст Барсы = 25.7

Про вылетевшую из-за травм почти всю защиту Реала в прошлом сезоне ты, конечно, не в курсе.

До этого были 4 подряд победы Реала - об этом ты тоже не в знал?;)
Публика Нырял Мадрида этого сайта:
"Алонсо спасёт команду".
Пришёл Алонсо и обделался, начали писать, что анче был лучше. Алонсо уволила Барселона, пришёл Арбелоа, посмотрим что теперь будут комментировать здесь. Где честь ваша, где совесть? Одним словом - реаловцы🤦🏽‍♂
причём позорные
Одного матча хаатит чтоб он слетел, к примеру 1/8 или 1/4 ЛЧ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🙏🙏🙏🙏🙏
