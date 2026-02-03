Ханси Флик: «Барселона» – лучший клуб в мире для меня. Фантастический президент, штаб, потрясающие игроки. Мы создали великолепную атмосферу»

Ханси Флик: «Барселона» – лучший клуб в мире для меня.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик, посетивший гала-концерт по случаю 120-летия газеты Mundo Deportivo, рассказал о работе в каталонском клубе.

«Когда я впервые посетил «Камп Ноу», то сказал себе, что однажды окажусь на этой тренерской скамейке. Я очень люблю этот клуб. Для меня это лучший клуб в мире.

Я очень ценю жизнь в Барселоне. Люди очень добры к нашему тренерскому штабу.

Работать здесь невероятно. У меня фантастический президент, фантастический тренерский штаб. Игроки потрясающие.

Мы создали великолепную атмосферу. Выигрывать титулы и добиваться успеха – для меня это важно. Мы проходим через прекрасный этап», – сказал Ханси Флик .

