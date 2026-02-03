  • Спортс
Жоан Лапорта: «Флик будет тренировать «Барсу» столько, сколько захочет, если я снова стану президентом»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в ходе мероприятия по случаю 120-летия газеты Mundo Deportivo высказался о главном тренере команды Ханси Флике.

«Флик будет тренировать «Барселону» столько, сколько захочет, если я снова стану президентом. Для нас было важно иметь в команде человека с таким опытом и знаниями. Он не только феноменальный тренер, но и феноменальный человек.

В день, когда подписали с ним контракт, мы поняли, что делаем что-то важное, потому что он является тренером до мозга костей и понимает, как управлять командой из очень молодых игроков наряду с опытными футболистами.

Он идеальный тренер для текущей «Барселоны». Благодаря нему мы сейчас проходим очень приятный этап», – сказал Жоан Лапорта.

В марте пройдут выборы президента каталонского клуба.

Флика надо поддерживать, и поддержать с трансферами. Третий сезон без толковоых трансферов оставлять нельзя! ЦФ и ЦЗ нужны топовые!
Ответ TAGAY
Флика надо поддерживать, и поддержать с трансферами. Третий сезон без толковоых трансферов оставлять нельзя! ЦФ и ЦЗ нужны топовые!
Пока не вышли из жопы, которую создал Бармалей сложно думать о трансферах, но вот к концу срока Лапорты баланс выходит и будет очень глупо не выбрать его ещё раз. Единственный президент при котором барса стала реальным конкурентом во всем Реалу, а не только по игре. Не дальновидные решения Бармалея привели клуб на грант катастрофы. Но Лапорта смог не только разгрести эту яму, но и попутно выиграть две ЛЛ и выйти в 1/2 финала ЛЧ.
По комментариям видно что многие ещё не осознали какую большую работу проделал Лапорта, из какой ямы он вытащил клуб, и всеми сейчас любимого Флика тоже назначил он, это он хотел немецкого тренера, так как писали что ему импонирует немецкий стиль игры
Ответ Alan Dutch
По комментариям видно что многие ещё не осознали какую большую работу проделал Лапорта, из какой ямы он вытащил клуб, и всеми сейчас любимого Флика тоже назначил он, это он хотел немецкого тренера, так как писали что ему импонирует немецкий стиль игры
И не осознают. Нечем просто 🤷‍♂️
Очередной популизм
Месси передает привет
Ответ Pure
Очередной популизм Месси передает привет
Сейчас этот как вы выразились "популизм" практически везде присутствует, под разными названиями, в спорте, политике, и тд, с разными лозунгами, если вы взрослый человек, должны это понимать.)
Ответ Pure
Очередной популизм Месси передает привет
ты других популистов не слышал. есть кандидат, который говорил, что если он станет президентом, то все деньги пойдут на трансферы и инвестиции для женской команды, потому что Барсы больше чем клуб и женщины должны быть обеспечены на уровне мужской команды. Как тебе такой популизм на фоне Ларотры, который обещал Бэкхема, а привез Роналдиньо?
Оооочень хорошо! Победы тебе на выборах!
А ещё, если меня выберут, мы всем повысим зарплату, добавил Лапорта
Правильно. Пока конкурент, по старинке строит компанию вокруг имени Месси, опытный Лапорт, прекрасно чувствующий настроение масс, взял в стратегическую линию на Флика.
