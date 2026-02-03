Жоан Лапорта: «Флик будет тренировать «Барсу» столько, сколько захочет, если я снова стану президентом»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в ходе мероприятия по случаю 120-летия газеты Mundo Deportivo высказался о главном тренере команды Ханси Флике.
«Флик будет тренировать «Барселону» столько, сколько захочет, если я снова стану президентом. Для нас было важно иметь в команде человека с таким опытом и знаниями. Он не только феноменальный тренер, но и феноменальный человек.
В день, когда подписали с ним контракт, мы поняли, что делаем что-то важное, потому что он является тренером до мозга костей и понимает, как управлять командой из очень молодых игроков наряду с опытными футболистами.
Он идеальный тренер для текущей «Барселоны». Благодаря нему мы сейчас проходим очень приятный этап», – сказал Жоан Лапорта.
В марте пройдут выборы президента каталонского клуба.
