Жоан Лапорта: «Флик будет тренировать «Барсу» столько, сколько захочет, если я снова стану президентом»

Жоан Лапорта: Флик будет тренировать «Барселону» столько, сколько захочет.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в ходе мероприятия по случаю 120-летия газеты Mundo Deportivo высказался о главном тренере команды Ханси Флике .

«Флик будет тренировать «Барселону» столько, сколько захочет, если я снова стану президентом. Для нас было важно иметь в команде человека с таким опытом и знаниями. Он не только феноменальный тренер, но и феноменальный человек.

В день, когда подписали с ним контракт, мы поняли, что делаем что-то важное, потому что он является тренером до мозга костей и понимает, как управлять командой из очень молодых игроков наряду с опытными футболистами.

Он идеальный тренер для текущей «Барселоны». Благодаря нему мы сейчас проходим очень приятный этап», – сказал Жоан Лапорта .

В марте пройдут выборы президента каталонского клуба.