Ямаль хочет провести всю карьеру в «Барсе»: «Буду наслаждаться каждым днем – в лучшем клубе и в лучшем городе мира»
Ламин Ямаль рассказал о намерении провести всю карьеру в «Барселоне».
18-летний Ламин Ямаль выразил желание провести всю карьеру в «Барселоне».
Вингер посетил гала-концерт по случаю 120-летия испанской газеты Mundo Deportivo, которая выходит в Барселоне.
На вопрос о будущем Ямаль ответил: «Надеюсь, смогу остаться здесь на всю жизнь, буду наслаждаться каждым днем, в лучшем клубе и в лучшем городе мира».
«Мы боремся за выход в полуфинал Кубка Испании – титул, который мы должны выиграть», – добавил футболист.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
И как раз у Барсы есть идеология - своими воспитанниками показывать красивый футбол желательно с трофеями. У Реала - собрать все лучшее в мире и выигрывать трофеи. Кому что ближе - как говорится...