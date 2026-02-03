Ямаль хочет провести всю карьеру в «Барсе»: «Буду наслаждаться каждым днем – в лучшем клубе и в лучшем городе мира»

Ламин Ямаль рассказал о намерении провести всю карьеру в «Барселоне».

18-летний Ламин Ямаль выразил желание провести всю карьеру в «Барселоне».

Вингер посетил гала-концерт по случаю 120-летия испанской газеты Mundo Deportivo, которая выходит в Барселоне.

На вопрос о будущем Ямаль ответил: «Надеюсь, смогу остаться здесь на всю жизнь, буду наслаждаться каждым днем, в лучшем клубе и в лучшем городе мира».

«Мы боремся за выход в полуфинал Кубка Испании – титул, который мы должны выиграть», – добавил футболист.