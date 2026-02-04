  • Спортс
  • «Барселона» обыграла «Альбасете» (2:1) и вышла в полуфинал Кубка Испании. Ямаль, Араухо, Ферран забили, у Рэшфорда ассист
493

«Барселона» обыграла «Альбасете» (2:1) и вышла в полуфинал Кубка Испании. Ямаль, Араухо, Ферран забили, у Рэшфорда ассист

«Барселона» победила «Альбасете» в Кубке Испании.

«Альбасете» дома уступил «Барселоне» (1:2) в матче 1/4 финала Кубка Испании.

Игра проходил на стадионе «Карлос Бельмонте».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 39-й минуте счет открыл 18-летний вингер каталонцев Ламин Ямаль. На 56-й отличился защитник Рональд Араухо – с паса нападающего Маркуса Рэшфорда.

На 87-й защитник хозяев Хави Морено отыграл один мяч. На 91-й забил нападающий сине-гранатовых Ферран Торрес, но гол отменили из-за офсайда.

«Барселона» второй разд подряд вышла в полуфинал турнира.

Кубок Испании. 1/4 финала
3 февраля 20:00, Карлос Бельмонте
Логотип домашней команды
Альбасете
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Барселона
Матч окончен
  Морено
87’
78’
Араухо   Кунде
Мартинес Гонсалес   Ласо
73’
Агуадо   Гамес
73’
66’
Левандовски   Ферран Торрес
66’
Берналь   Касадо
66’
Рэшфорд   Фермин Лопес
Мелендес   Хефте
61’
Бернабеу   Гомес
60’
56’
  Араухо
46’
Жоау Канселу   Кубарси
2тайм
Перерыв
39’
  Ямаль
Нева   Вальехо
32’
Бернабеу
25’
15’
Жоау Канселу
Альбасете
Лисоаин, Бернабеу, Агуадо, Нева, Морено, Вильяр, Пачеко, Мелендес, Мартинес Гонсалес, Медина, Пуэртас
Запасные: Гамес, Вальехо, Велилья, Гомес, Хефте, Вальверде, Ласо, Мариньо, Обенг
1тайм
Барселона:
Гарсия, Мартин, Эрик Гарсия, Араухо, Жоау Канселу, Берналь, де Йонг, Рэшфорд, Ольмо, Ямаль, Левандовски
Запасные: Шченсны, Кочен, Бальде, Фермин Лопес, Касадо, Маркес, Кубарси, Кунде, Бардагжи, Ферран Торрес
Подробнее

Календарь Кубка Испании

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
493 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Редчайший случай, когда Альбасете выбил Реал из кубка Испании, но болельщики Реала хором болеют за Альбасете!!!) Парад планет ✨️
Ответ Жду ответа
Редчайший случай, когда Альбасете выбил Реал из кубка Испании, но болельщики Реала хором болеют за Альбасете!!!) Парад планет ✨️
Стокгольмский синдром, что поделать. Хотя, тогда после прошлого сезона они должны были уже начать болеть за Барсу👀
Ответ Жду ответа
Редчайший случай, когда Альбасете выбил Реал из кубка Испании, но болельщики Реала хором болеют за Альбасете!!!) Парад планет ✨️
У них нет иного выбора, потому что, если барса проиграет, то маргариновые будут всем говорить, что калбасета сильнее не только реала, но и Барселоны))
Я конечно понимаю что канселу наступил, но он в мяч сыграл. Не прям выгрызал с мясом а щекой выбил. Он ногу никуда деть не может. Какой вообще фол?
Ответ Headly
Я конечно понимаю что канселу наступил, но он в мяч сыграл. Не прям выгрызал с мясом а щекой выбил. Он ногу никуда деть не может. Какой вообще фол?
Фол по неосторожности; дурацкий, но фол
Я правильно понял, что угловой из-за того, что Гарсия с мячом в руках вышел за пределы поля потрепать Араухо по голове? 😂
Ответ D3SP7C1TO
Я правильно понял, что угловой из-за того, что Гарсия с мячом в руках вышел за пределы поля потрепать Араухо по голове? 😂
😂😂😂
Ответ D3SP7C1TO
Я правильно понял, что угловой из-за того, что Гарсия с мячом в руках вышел за пределы поля потрепать Араухо по голове? 😂
Жоан: «Суету навести охота»
Вот всё-таки Испания - футбольная страна. Низ Сегунды, а в общем-то игроки с мячом всё мягко делают (кроме подач, наверное). Наши же даже в топах РПЛ принимают как дядьки в остроносых туфлях во дворе
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Вот всё-таки Испания - футбольная страна. Низ Сегунды, а в общем-то игроки с мячом всё мягко делают (кроме подач, наверное). Наши же даже в топах РПЛ принимают как дядьки в остроносых туфлях во дворе
«Дядьки со двора» порой лучше принимают ,чем наше полено с рпл)
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Вот всё-таки Испания - футбольная страна. Низ Сегунды, а в общем-то игроки с мячом всё мягко делают (кроме подач, наверное). Наши же даже в топах РПЛ принимают как дядьки в остроносых туфлях во дворе
Я думаю, что в Испании в Сегунде, наденут они эти ботинки остроносые и прололжат мягко принимать мячи )))
Кансело в мяч сыграл) Какая вторая жёлтая карточка?
Ответ falkao2013
Кансело в мяч сыграл) Какая вторая жёлтая карточка?
Комментарий скрыт
Ответ fc_a.m.
Комментарий скрыт
Ты серьезно не видишь, что он сначала в мяч играл?
После позора Реала с этим же Альбасете не ожидал увидеть иронизирующего Романа на ветке, но он смог пересилить стыд, достойно
Ответ Свисток Негрейры
После позора Реала с этим же Альбасете не ожидал увидеть иронизирующего Романа на ветке, но он смог пересилить стыд, достойно
Пачка доширака сама себя не заработает🥺
Ответ Свисток Негрейры
После позора Реала с этим же Альбасете не ожидал увидеть иронизирующего Романа на ветке, но он смог пересилить стыд, достойно
Стыд и совесть это не про него
Канселу выбил мяч, а потом наступил, какая тут карточка?!
Это фантастика с такими поленьями на 9ке играть, они реально 50 голевых передач Ямалю уже запороли за половину сезона:))
А куда Конселу ногу ставить! Он ведь сиграл в мяч! Кто виноват что игрок Албасете ногу подставлял?
Ответ Maxim Cerchez
А куда Конселу ногу ставить! Он ведь сиграл в мяч! Кто виноват что игрок Албасете ногу подставлял?
Прям сиграл?
Ответ фанат Ска хабаровска
Прям сиграл?
Чувак я не русский! Я молдован! Я не обязан знать всю граматику русского языка! Ты же меня прекрасно понял, на выпендриваться?!
Я как болельщик Реала, хочу сказать большое спасибо Барселоне, за то что отомстили этой Альбасете, которые нас победили в кубке Испании, мне теперь легче жить стало, ещё раз спасибо Барселона от болельщиков Реала!
Ответ Жду ответа
Я как болельщик Реала, хочу сказать большое спасибо Барселоне, за то что отомстили этой Альбасете, которые нас победили в кубке Испании, мне теперь легче жить стало, ещё раз спасибо Барселона от болельщиков Реала!
Обращайтесь ))
Ответ Жду ответа
Я как болельщик Реала, хочу сказать большое спасибо Барселоне, за то что отомстили этой Альбасете, которые нас победили в кубке Испании, мне теперь легче жить стало, ещё раз спасибо Барселона от болельщиков Реала!
есть же у Реала адекватный болельщики!
