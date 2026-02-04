«Барселона» обыграла «Альбасете» (2:1) и вышла в полуфинал Кубка Испании. Ямаль, Араухо, Ферран забили, у Рэшфорда ассист

«Барселона» победила «Альбасете» в Кубке Испании.

«Альбасете » дома уступил «Барселоне» (1:2) в матче 1/4 финала Кубка Испании.

Игра проходил на стадионе «Карлос Бельмонте».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 39-й минуте счет открыл 18-летний вингер каталонцев Ламин Ямаль . На 56-й отличился защитник Рональд Араухо – с паса нападающего Маркуса Рэшфорда .

На 87-й защитник хозяев Хави Морено отыграл один мяч. На 91-й забил нападающий сине-гранатовых Ферран Торрес , но гол отменили из-за офсайда.

«Барселона» второй разд подряд вышла в полуфинал турнира.

