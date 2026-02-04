Матч окончен
«Барселона» обыграла «Альбасете» (2:1) и вышла в полуфинал Кубка Испании. Ямаль, Араухо, Ферран забили, у Рэшфорда ассист
«Барселона» победила «Альбасете» в Кубке Испании.
«Альбасете» дома уступил «Барселоне» (1:2) в матче 1/4 финала Кубка Испании.
Игра проходил на стадионе «Карлос Бельмонте».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 39-й минуте счет открыл 18-летний вингер каталонцев Ламин Ямаль. На 56-й отличился защитник Рональд Араухо – с паса нападающего Маркуса Рэшфорда.
На 87-й защитник хозяев Хави Морено отыграл один мяч. На 91-й забил нападающий сине-гранатовых Ферран Торрес, но гол отменили из-за офсайда.
«Барселона» второй разд подряд вышла в полуфинал турнира.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Редчайший случай, когда Альбасете выбил Реал из кубка Испании, но болельщики Реала хором болеют за Альбасете!!!) Парад планет ✨️
Стокгольмский синдром, что поделать. Хотя, тогда после прошлого сезона они должны были уже начать болеть за Барсу👀
У них нет иного выбора, потому что, если барса проиграет, то маргариновые будут всем говорить, что калбасета сильнее не только реала, но и Барселоны))
Я конечно понимаю что канселу наступил, но он в мяч сыграл. Не прям выгрызал с мясом а щекой выбил. Он ногу никуда деть не может. Какой вообще фол?
Фол по неосторожности; дурацкий, но фол
Я правильно понял, что угловой из-за того, что Гарсия с мячом в руках вышел за пределы поля потрепать Араухо по голове? 😂
😂😂😂
Жоан: «Суету навести охота»
Вот всё-таки Испания - футбольная страна. Низ Сегунды, а в общем-то игроки с мячом всё мягко делают (кроме подач, наверное). Наши же даже в топах РПЛ принимают как дядьки в остроносых туфлях во дворе
«Дядьки со двора» порой лучше принимают ,чем наше полено с рпл)
Я думаю, что в Испании в Сегунде, наденут они эти ботинки остроносые и прололжат мягко принимать мячи )))
Кансело в мяч сыграл) Какая вторая жёлтая карточка?
Ты серьезно не видишь, что он сначала в мяч играл?
После позора Реала с этим же Альбасете не ожидал увидеть иронизирующего Романа на ветке, но он смог пересилить стыд, достойно
Пачка доширака сама себя не заработает🥺
Стыд и совесть это не про него
Канселу выбил мяч, а потом наступил, какая тут карточка?!
Это фантастика с такими поленьями на 9ке играть, они реально 50 голевых передач Ямалю уже запороли за половину сезона:))
А куда Конселу ногу ставить! Он ведь сиграл в мяч! Кто виноват что игрок Албасете ногу подставлял?
Прям сиграл?
Чувак я не русский! Я молдован! Я не обязан знать всю граматику русского языка! Ты же меня прекрасно понял, на выпендриваться?!
Я как болельщик Реала, хочу сказать большое спасибо Барселоне, за то что отомстили этой Альбасете, которые нас победили в кубке Испании, мне теперь легче жить стало, ещё раз спасибо Барселона от болельщиков Реала!
Я как болельщик Реала, хочу сказать большое спасибо Барселоне, за то что отомстили этой Альбасете, которые нас победили в кубке Испании, мне теперь легче жить стало, ещё раз спасибо Барселона от болельщиков Реала!
Обращайтесь ))
Я как болельщик Реала, хочу сказать большое спасибо Барселоне, за то что отомстили этой Альбасете, которые нас победили в кубке Испании, мне теперь легче жить стало, ещё раз спасибо Барселона от болельщиков Реала!
есть же у Реала адекватный болельщики!
