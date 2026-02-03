«Атлетико» за 16 млн евро подписал 20-летнего хавбека Мендосу из «Эльче». Контракт – до 2031 года

Родриго Мендоса перешел в «Атлетико» из «Эльче».

«Атлетико » сообщил о трансфере 20-летнего центрального полузащитника Родриго Мендосы .

«Эльче » получит 16 миллионов евро за испанского хавбека, сообщил As.

Футболист подписал соглашение с мадридским клубом до 2031 года.

В нынешнем сезоне Мендоса провел 16 матчей в Ла Лиге и забил один гол, а также получил четыре желтых карточки. Его статистику можно изучить по ссылке .