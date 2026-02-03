«Атлетико» за 16 млн евро подписал 20-летнего хавбека Мендосу из «Эльче». Контракт – до 2031 года
Родриго Мендоса перешел в «Атлетико» из «Эльче».
«Атлетико» сообщил о трансфере 20-летнего центрального полузащитника Родриго Мендосы.
«Эльче» получит 16 миллионов евро за испанского хавбека, сообщил As.
Футболист подписал соглашение с мадридским клубом до 2031 года.
В нынешнем сезоне Мендоса провел 16 матчей в Ла Лиге и забил один гол, а также получил четыре желтых карточки. Его статистику можно изучить по ссылке.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12981 голос
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Атлетико»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Летом хорошо потратились и зимой повторили.