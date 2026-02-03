Андрей Мостовой о Жерсоне: «Чувствовал, что надолго в «Зените» не задержится. Но парень абсолютно топовый, обожаю его. Вся раздевалка – друзья»

Андрей Мостовой: Жерсон – абсолютно топовый парень.

Полузащитник «Зенита » Андрей Мостовой поделился мнением касательно ухода Жерсона из команды, которого петербургский клуб в январе продал в «Крузейро».

– Как отнеслись к уходу Жерсона?

– Ожидаемо.

Абсолютно топовый парень! Я его обожаю, мы с ним очень подружились. При этом он никак не показывал, будто что-то не так. Отдавался на 100%, не халявил, со всеми общался! Вся раздевалка – друзья.

С точки зрения адаптации – как Дивеев пришел. Но я почему-то внутренне чувствовал, что надолго не задержится. С Дивеевым такого ощущения пока нет, – сказал с улыбкой Андрей Мостовой .