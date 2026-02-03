Андрей Мостовой о Жерсоне: «Чувствовал, что надолго в «Зените» не задержится. Но парень абсолютно топовый, обожаю его. Вся раздевалка – друзья»
Андрей Мостовой: Жерсон – абсолютно топовый парень.
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением касательно ухода Жерсона из команды, которого петербургский клуб в январе продал в «Крузейро».
– Как отнеслись к уходу Жерсона?
– Ожидаемо.
Абсолютно топовый парень! Я его обожаю, мы с ним очень подружились. При этом он никак не показывал, будто что-то не так. Отдавался на 100%, не халявил, со всеми общался! Вся раздевалка – друзья.
С точки зрения адаптации – как Дивеев пришел. Но я почему-то внутренне чувствовал, что надолго не задержится. С Дивеевым такого ощущения пока нет, – сказал с улыбкой Андрей Мостовой.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12981 голос
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
По Жерсону плюс-минус многое стало понятно после инфы, что батя там сына родного называет "проект Жерсон". С такими родителями хрен ты нормальную карьеру построишь. Вроде даже писал летом, что не удивлюсь, если уже зимой начнёт проситься на родину или в Аравию.
По Жерсону плюс-минус многое стало понятно после инфы, что батя там сына родного называет "проект Жерсон". С такими родителями хрен ты нормальную карьеру построишь. Вроде даже писал летом, что не удивлюсь, если уже зимой начнёт проситься на родину или в Аравию.
Когда платишь бате за вход и выход, то мотивация в том чтобы заиграть в Бразилии, найти лоха и провернуть ещё один вход-выход.
с приходом Джона и таким Педро, которого мы видели в прошлом году, Мостовому остается только кубок и лавка
с приходом Джона и таким Педро, которого мы видели в прошлом году, Мостовому остается только кубок и лавка
а он и так был игроком ротации в Зените всё время
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем