Денис Глушаков: «Легко бы стал лидером в нынешнем «Спартаке». Обязательно бы всех игроков сводил в баньку – без нее ничего не получится»

Денис Глушаков: легко бы стал лидером в нынешнем «Спартаке».

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что смог бы стать лидером в нынешней команды красно-белых.

Футболист завершил карьеру в 2025 году. Он является чемпионом РПЛ в составе «Спартака ».

«В нынешнем «Спартаке» я бы легко стал лидером. Своей работоспособностью никому не уступлю, а также в характере и мастерстве – я бы готовился профессионально.

Мне без разницы, какое сейчас поколение в команде, главное – результат.

Я бы обязательно всех игроков сводил в баньку, без нее ничего не получится», – сказал Денис Глушаков .