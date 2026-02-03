Денис Глушаков: «Легко бы стал лидером в нынешнем «Спартаке». Обязательно бы всех игроков сводил в баньку – без нее ничего не получится»
Денис Глушаков: легко бы стал лидером в нынешнем «Спартаке».
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что смог бы стать лидером в нынешней команды красно-белых.
Футболист завершил карьеру в 2025 году. Он является чемпионом РПЛ в составе «Спартака».
«В нынешнем «Спартаке» я бы легко стал лидером. Своей работоспособностью никому не уступлю, а также в характере и мастерстве – я бы готовился профессионально.
Мне без разницы, какое сейчас поколение в команде, главное – результат.
Я бы обязательно всех игроков сводил в баньку, без нее ничего не получится», – сказал Денис Глушаков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
47 комментариев
Ему что шалав, что игроков - всё через баньку.
Кто-то через баньку потом министром становится
Но не каждый) там видимо выдающиеся таланты выявились😂
Уже не знают, что спросить, лишь бы еще глубже окунуть. Можно позвонить Лиме и спросить, мог ли бы он заменить Баринова до лета. Позвонить Лоськову, и спросить кто лучше исполнитель штрафных: он или Жуниньо Пернамбукану. Можно позвонить Карпину, и спросить, не брал ли он деньги Быстрова. Позвонить Овчинникову, и узнать его мнение вратарский линии Динамо, и не думает ли, что рано закончил.
Или Булыкину, снял ли он варежки
Кстати где они сейчас?
вот что у него в голове... Вроде взрослый человек уже..
Одно слово - футболист
меня больше забавляет что его дама которая котировалась как самая красивая футболистка т.е. барышня у которой явно много ухажеров было и вот она выбрала вот это то вот, у которого вместо мозгов кисель какой то
Ну да а потом бы слил тренера
Пропади уже со своей баней и самогоном.
Дениска банных дел мастер.))
Банька Глушакова что-то вроде острова Эпштейна
Дениска шарит. Один такой перец тоже с баньки начинал, а сейчас министр спорта🥴
Мостовой, Канчельскис и другие "адекваты" получили достойного продолжателя, бред никогда не должен прекращаться
Компромат сам себя не соберёт типа?
