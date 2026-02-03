  • Спортс
26

Джейми Каррагер: «У Виртца есть возможность заткнуть рот Невиллу – он уже не ребенок. АПЛ потеряла де Брюйне, но приобрела Флориана – речь об особенных футболистах»

Джейми Каррагер: у Виртца есть возможность заткнуть рот Невиллу.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер отметил прогресс в действиях полузащитника команды Флориана Виртца.

«Виртц постепенно прибавляет. Нет сомнений, что у парня есть мастерство. АПЛ потеряла Кевина де Брюйне, но приобрела Виртца.

Речь идет об особенных игроках, которые приходят в нашу лигу. Я много наблюдал за ним и думал, сможет ли он достичь уровня де Брюйне.

Когда я смотрю на Виртца, мне кажется, что он мог бы быть таким же, как Давид Сильва, но в нем есть что-то от обоих.

Не уверен, что он покажет такие же результаты, как де Брюйне. Но говоря о слабом старте Виртца... Был выездной матч против «Манчестер Сити», и Гари Невилл сказал, что он выглядел как ребенок.

А теперь он сыграет в ближайшем матче против «Сити» на «Энфилде». Он уже не ребенок. И это отличная возможность заткнуть Невиллу рот», – сказал Джейми Каррагер.

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12981 голос
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
logoДжейми Каррагер
logoФлориан Виртц
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoГари Невилл
logoМанчестер Сити
logoКевин де Брюйне
logoДавид Сильва
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не было плохой игры Виртца, его саботировали ветераны. Если это уйдет, станет ясно, что он игрок высочайшего уровня. Правильно говорит Каррагер, он особенный, таких единицы.
Ответ Кино Музыка
Не было плохой игры Виртца, его саботировали ветераны. Если это уйдет, станет ясно, что он игрок высочайшего уровня. Правильно говорит Каррагер, он особенный, таких единицы.
Никто его не саботировал, что за бред. Тупо просто не везло, так он должен был быть, одним из лидеров по ассистам.
Ответ HardSmoke
Никто его не саботировал, что за бред. Тупо просто не везло, так он должен был быть, одним из лидеров по ассистам.
Ну, было чуток. Много не давали вполне логичных передач. Вроде и по мелочи, но накапливалось. Самое вопиющее, когда Айнтрахт в гостях выносили, Салах в конце не покатил на пустые и пробил сам из крайне невыгодного положения. Сейчас стало сильно лучше. Как будто все поняли, что Виртц топ и может брать на себя роль лидера. Ассист Салаха с Ньюкаслом - подтверждение. Пару месяцев назад Салах бы из этой ситуации на дальнюю штангу навесил.
Виртц очень опасен в штрафной, умный, ловкий, быстро читает игру и принимает решение. Определенно есть свой стиль не похожий уникальный, даже то как он бьет по мячу, прижимая его к газону очень эффектно и эффективно. - "Wirtz style".
Время расставит все на свои места, может Виртцу и нужно что-то кому-то доказывать, но уж точно не Гари Невиллу…
Пока неи никаких оснований сравнивать Виртца с такой величной как КДБ. В Бундеслиге много кто хорош, но АПЛ это на порядок другой уровень
Да, с Сильвой легко можно параллели провести. КДБ крупнее по габаритам, у него немножко другой сорт магии был.
Карра, а как поживает твой галектикос, наверно уже пару трофеев завоевали? ))
Ответ Влад Шанцев
Карра, а как поживает твой галектикос, наверно уже пару трофеев завоевали? ))
Эхехехе, смищно как шутим. Сезон так то не закончился. Какие трофеи хоть в теории клуб мог завоевать?
Кроме тебя, Джейми , вряд ли кому интересно затыкать рот Невиллу
Комментарий удален модератором
Ответ chalov
Комментарий удален модератором
... а потом перешёл в АПЛ и как бабка отшептала
Невилл может и не ребёнок, но своим поведением доказывает обратное
Ну а что он хотел - Каземиро заткнул его рот , теперь ждет ответку от Невилла.
Рекомендуем