Джейми Каррагер: «У Виртца есть возможность заткнуть рот Невиллу – он уже не ребенок. АПЛ потеряла де Брюйне, но приобрела Флориана – речь об особенных футболистах»

Джейми Каррагер: у Виртца есть возможность заткнуть рот Невиллу.

Бывший защитник «Ливерпуля » Джейми Каррагер отметил прогресс в действиях полузащитника команды Флориана Виртца .

«Виртц постепенно прибавляет. Нет сомнений, что у парня есть мастерство. АПЛ потеряла Кевина де Брюйне , но приобрела Виртца.

Речь идет об особенных игроках, которые приходят в нашу лигу. Я много наблюдал за ним и думал, сможет ли он достичь уровня де Брюйне.

Когда я смотрю на Виртца, мне кажется, что он мог бы быть таким же, как Давид Сильва, но в нем есть что-то от обоих.

Не уверен, что он покажет такие же результаты, как де Брюйне. Но говоря о слабом старте Виртца... Был выездной матч против «Манчестер Сити », и Гари Невилл сказал, что он выглядел как ребенок .

А теперь он сыграет в ближайшем матче против «Сити» на «Энфилде». Он уже не ребенок. И это отличная возможность заткнуть Невиллу рот», – сказал Джейми Каррагер.