«Ливерпуль» за 60+12 млн евро купил у «Ренна» Жаке. Защитник подписал контракт до 2031-го и перейдет в АПЛ летом
«Ливерпуль» купил Жаке.
«Ливерпуль» объявил о приобретении Жереми Жаке.
Защитник покинет «Ренн» и присоединится к новой команде летом.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что 20-летний француз обошелся мерсисайдцам в 60 млн евро, еще 12 млн предусмотрены в виде бонусов. Контракт с игроком рассчитан до лета 2031 года, есть опция продления на год.
Жаке провел 18 матчей в Лиге 1 в этом сезоне. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»
62 комментария
Разговоры об экономии как-то уже не канают, если только у них доходы все эти годы были не на каком-то космическом уровне.
Самый масштабный закуп в истории футбола по ощущениям продолжается
А сколько было окон с нулем трансферов или покупкой кого го нибудь ноу нейма за 30-40кк в то время когда тот же Сити стабильно каждое ОКНО тратил 100-150 лямов
Владельцы: мы купили защитника, но он на новый год!
Слот 🗿🗿🗿
Что касается самого игрока, за ним следили ещё с прошлого сезона. Надеюсь, трансфер взвешенный и осмысленный, иначе непонятно, за что отвалили так много денег.