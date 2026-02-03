«Ливерпуль» за 60+12 млн евро купил у «Ренна» Жаке. Защитник подписал контракт до 2031-го и перейдет в АПЛ летом

«Ливерпуль» купил Жаке.

«Ливерпуль » объявил о приобретении Жереми Жаке .

Защитник покинет «Ренн » и присоединится к новой команде летом.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает , что 20-летний француз обошелся мерсисайдцам в 60 млн евро, еще 12 млн предусмотрены в виде бонусов. Контракт с игроком рассчитан до лета 2031 года, есть опция продления на год.

Жаке провел 18 матчей в Лиге 1 в этом сезоне. Его статистику можно изучить здесь .