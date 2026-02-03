  • Спортс
  • «Ливерпуль» за 60+12 млн евро купил у «Ренна» Жаке. Защитник подписал контракт до 2031-го и перейдет в АПЛ летом
62

«Ливерпуль» за 60+12 млн евро купил у «Ренна» Жаке. Защитник подписал контракт до 2031-го и перейдет в АПЛ летом

«Ливерпуль» купил Жаке.

«Ливерпуль» объявил о приобретении Жереми Жаке.

Защитник покинет «Ренн» и присоединится к новой команде летом.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что 20-летний француз обошелся мерсисайдцам в 60 млн евро, еще 12 млн предусмотрены в виде бонусов. Контракт с игроком рассчитан до лета 2031 года, есть опция продления на год.

Жаке провел 18 матчей в Лиге 1 в этом сезоне. Его статистику можно изучить здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»
logoЛиверпуль
logoЖереми Жаке
трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoРенн
logoлига 1 Франция
деньги
Фабрицио Романо
Когда Ливерпуль успел стать денежным мешком?
Разговоры об экономии как-то уже не канают, если только у них доходы все эти годы были не на каком-то космическом уровне.
Самый масштабный закуп в истории футбола по ощущениям продолжается
Когда Ливерпуль успел стать денежным мешком? Разговоры об экономии как-то уже не канают, если только у них доходы все эти годы были не на каком-то космическом уровне. Самый масштабный закуп в истории футбола по ощущениям продолжается
С хера ли не канают ? Там если сальдо глянуть даже прошлого окна мы чуть больше того же Арсенала потратили
А сколько было окон с нулем трансферов или покупкой кого го нибудь ноу нейма за 30-40кк в то время когда тот же Сити стабильно каждое ОКНО тратил 100-150 лямов
Слот: мне нужен защитник!
Владельцы: мы купили защитника, но он на новый год!
Слот 🗿🗿🗿
Слот: мне нужен защитник! Владельцы: мы купили защитника, но он на новый год! Слот 🗿🗿🗿
Он для Хаби Алонсо)
На этом фоне 80-85 лямов за ван Дейка в те времена звучит уже как-то совсем по-бомжатски)
Поразительнее всего, что Ренн не просто выбил максимум за очередного ноунейма, а что Ливерпуль ещё и получит его только летом. То есть к тому времени уже и тренер другой может быть
Поразительнее всего, что Ренн не просто выбил максимум за очередного ноунейма, а что Ливерпуль ещё и получит его только летом. То есть к тому времени уже и тренер другой может быть
А при чем тут другой тренер? Если Ливерпуль заплатил за него такие деньги, значит клубные скауты видят в нем потенциально хорошего защитника, который пригодится любому тренеру.
Как будто.... где-то....нас снова развели....
Как будто.... где-то....нас снова развели....
Думаешь как с Экитике получится ?
С Исаком. Экитике хотя бы забивает
Из-за новости пришло озарение, что 2031-й не через 10-15 лет, а через 5😬
Это, наверное, что-то гениальное или абсолютно глупое - я не могу определиться плюс или минус. Потому что первая реакция: вы что кретины? Вы не купили Гехи, который был у вас в руках, за 30 и покупаете талантливого пацана за 70? На одной чаше весов: игрок сборной Англии, полностью адаптированный к чемпионату и находящийся в самом прекрасном возрасте и на другой: 20-летний юноша, проведший несколько игр на высоком уровне в малозаметном чемпионате для одного клуба, который присоединится к Ливерпулю только летом(!!!) - кого бы вы выбрали даже без учета стоимости? Вы Леони купили - точно такого же очень талантливого пацана, который сломался на год в первой же игре. Вам мало? Нет, конечно, это я идиот и не понимаю этого триумфа футбольного разума…
Это, наверное, что-то гениальное или абсолютно глупое - я не могу определиться плюс или минус. Потому что первая реакция: вы что кретины? Вы не купили Гехи, который был у вас в руках, за 30 и покупаете талантливого пацана за 70? На одной чаше весов: игрок сборной Англии, полностью адаптированный к чемпионату и находящийся в самом прекрасном возрасте и на другой: 20-летний юноша, проведший несколько игр на высоком уровне в малозаметном чемпионате для одного клуба, который присоединится к Ливерпулю только летом(!!!) - кого бы вы выбрали даже без учета стоимости? Вы Леони купили - точно такого же очень талантливого пацана, который сломался на год в первой же игре. Вам мало? Нет, конечно, это я идиот и не понимаю этого триумфа футбольного разума…
У Гехи тоже достаточно минусов. Он играл за середняк со схемой с 3 цз, как он покажет себя в схеме с 2цз ещё нужно посмотреть, а также учитывать его не самый высокий рост. Плюс пришлось бы ломать структуру зарплат. Если бы Ливерпуль дал Гехи 300к в неделю, пришел бы условный Собослаи и попросил бы не меньше. А также Исак, который тоже хотел 300, но подписался на 250, а потом бы и другие пришли.
У Гехи тоже достаточно минусов. Он играл за середняк со схемой с 3 цз, как он покажет себя в схеме с 2цз ещё нужно посмотреть, а также учитывать его не самый высокий рост. Плюс пришлось бы ломать структуру зарплат. Если бы Ливерпуль дал Гехи 300к в неделю, пришел бы условный Собослаи и попросил бы не меньше. А также Исак, который тоже хотел 300, но подписался на 250, а потом бы и другие пришли.
Я, кстати, согласен на то что план с Гехи имел минусы. Ливерпуль огромное количество пропускает со стандартов, а Гехи 1.80, плюс покупая его, нужно 100% пускать в старт, а там сейчас вроде как есть пара игроков которая когда в форме, одна из лучших в мире(хотя в этом сезоне и поплыла), плюс слишком большие ресурсы тратить по среди сезона на сыгранность главного звена в команде - не в том случае, когда нужно в чемпионате за каждое очко бороться, и еще в ЛЧ поиграть.
А как все начиналось.
Бока Хуниорс за 1,5 млн долларов купил 21 летнего Диего Марадону. Нападающий провел за Архентинос Хуниорс 166 игр и забил 116 голов.
Барселона за 7.5 млн долларов купила 22 летнего Диего Марадону. Нападающий провел за Бока Хуниорс 40 игр и забил 28 голов.
Наполи за 12 млн долларов купил 24 летнего Диего Марадону. Нападающий провел за Барселону 36 игр и забил 22 гола.
Севилья за 7,5 млн долларов купил 32 летнего Диего Марадону. Нападающий провел за Наполи 186 игр и забил 81 голов.
А как все начиналось. Бока Хуниорс за 1,5 млн долларов купил 21 летнего Диего Марадону. Нападающий провел за Архентинос Хуниорс 166 игр и забил 116 голов. Барселона за 7.5 млн долларов купила 22 летнего Диего Марадону. Нападающий провел за Бока Хуниорс 40 игр и забил 28 голов. Наполи за 12 млн долларов купил 24 летнего Диего Марадону. Нападающий провел за Барселону 36 игр и забил 22 гола. Севилья за 7,5 млн долларов купил 32 летнего Диего Марадону. Нападающий провел за Наполи 186 игр и забил 81 голов.
Это вообще к чему ?
Такое ощущение, Генри вспомнил, куда спрятал заначку и начал тратить на всё подряд.
Что касается самого игрока, за ним следили ещё с прошлого сезона. Надеюсь, трансфер взвешенный и осмысленный, иначе непонятно, за что отвалили так много денег.
Сейчас покупка защитника была бы в приоритете ,скамейки нет ,матчей много ,в они на лето 🤔
