«Хетафе» арендовал Бирманчевича у «Спарты» и отдал да Косту в аренду «Андерлехту». Обе сделки предусматривают право выкупа полузащитников

«Хетафе» осуществил две арендные сделки по полузащитникам Велько Бирманчевичу и Кобе да Косте.
Испанский клуб достиг соглашения со «Спартой» из Праги о переходе Бирманчевича в аренду с возможностью выкупа по окончании сезона.
Воспитанник молодежной академии «Чукарички» ранее также выступал за такие клубы, как «Мальме» и «Тулуза».
Кроме того, «Хетафе» отдал Кобу да Косту «Андерлехту» на правах аренды с возможностью выкупа до конца сезона.
Левый вингер присоединился к основной команде в прошлом сезоне и провел в общей сложности 35 матчей в Ла Лиге и Кубке Испании.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Хетафе»
