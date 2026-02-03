«Хетафе» арендовал Бирманчевича у «Спарты» и отдал да Косту в аренду «Андерлехту». Обе сделки предусматривают право выкупа полузащитников

«Хетафе» арендовал Бирманчевича и отдал в аренду да Косту.

«Хетафе» осуществил две арендные сделки по полузащитникам Велько Бирманчевичу и Кобе да Косте.

Испанский клуб достиг соглашения со «Спартой » из Праги о переходе Бирманчевича в аренду с возможностью выкупа по окончании сезона.

Воспитанник молодежной академии «Чукарички» ранее также выступал за такие клубы, как «Мальме» и «Тулуза».

Кроме того, «Хетафе » отдал Кобу да Косту «Андерлехту » на правах аренды с возможностью выкупа до конца сезона.

Левый вингер присоединился к основной команде в прошлом сезоне и провел в общей сложности 35 матчей в Ла Лиге и Кубке Испании.