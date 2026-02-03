«Верона» выкупила Белла-Кочапа у «Саутгемптона» за 7 млн евро. Защитник играл за итальянцев в аренде с августа, постоянный контракт – до 2030 года
«Верона» выкупила защитника Белла-Кочапа.
Защитник Армель Белла-Кочап перешел в «Верону» на постоянной основе.
Итальянский клуб арендовал футболиста у «Саутгемптона» в августе 2025 года за 500 тысяч евро с правом выкупа за 7 млн. Он провел за клуб 15 матчей во всех турнирах.
24-летний игрок подписал контракт с «джаллоблу» до 30 июня 2030 года.
С полной статистикой Армеля можно ознакомиться по ссылке.
Изображение: hellasverona.it
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Вероны»
Талантом считался когда-то
