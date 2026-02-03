«Верона» выкупила Белла-Кочапа у «Саутгемптона» за 7 млн евро. Защитник играл за итальянцев в аренде с августа, постоянный контракт – до 2030 года

«Верона» выкупила защитника Белла-Кочапа.

Защитник Армель Белла-Кочап перешел в «Верону» на постоянной основе.

Итальянский клуб арендовал футболиста у «Саутгемптона » в августе 2025 года за 500 тысяч евро с правом выкупа за 7 млн. Он провел за клуб 15 матчей во всех турнирах.

24-летний игрок подписал контракт с «джаллоблу» до 30 июня 2030 года.

Изображение: hellasverona.it