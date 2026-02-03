«Аль-Хилаль» за 23 млн евро купил экс-хавбека «Монако» Буабре. «Неом» подписал его за 10+2 в августе
«Аль-Хилаль» купил Буабре за 23 млн евро.
«Аль-Хилаль» объявил о приобретении Саимона Буабре.
19-летний полузащитник заключил с новым клубом контракт, рассчитанный на три с половиной года.
По данным журналиста Фабриса Хокинса, «Неом» выручил 23 млн евро и получит еще 20% в случае, если Буабре будет перепродан. Он был приобретен за 10+2 млн евро в августе.
В этом сезоне на счету бывшего игрока «Монако» 15 матчей и 2 ассиста в чемпионате Саудовской Аравии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: alhilal.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Аль-Хилаля»
Стоило хилялю сыграть пару раз вничью и возможность очередной год не выиграть чемпионат, так сразу 3 трансфера за 2 дня провернули)
