«Аль-Хилаль» за 23 млн евро купил экс-хавбека «Монако» Буабре. «Неом» подписал его за 10+2 в августе

«Аль-Хилаль» купил Буабре за 23 млн евро.

«Аль-Хилаль » объявил о приобретении Саимона Буабре.

19-летний полузащитник заключил с новым клубом контракт, рассчитанный на три с половиной года.

По данным журналиста Фабриса Хокинса, «Неом » выручил 23 млн евро и получит еще 20% в случае, если Буабре будет перепродан. Он был приобретен за 10+2 млн евро в августе.

В этом сезоне на счету бывшего игрока «Монако» 15 матчей и 2 ассиста в чемпионате Саудовской Аравии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Изображение: alhilal.com