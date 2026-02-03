«Вулвс» арендовали Эйнджела Гомеса у «Марселя» за 1 млн евро с правом выкупа за 7 млн

Эйнджел Гомес перешел из «Марселя» в «Вулверхэмптон».

«Вулверхэмптон » подписал Эйнджела Гомеса .

Английский клуб объявил о переходе 25-летнего полузащитника из «Марселя » на правах аренды. В сделку включена опция выкупа.

По информации Фабрицио Романо, за аренду игрока «Вулвс» заплатят 1 миллион евро, а полноценный трансфер обойдется им в 7 млн евро.

В текущем сезоне Лиги 1 Гомес провел 14 матчей и забил 3 гола. Подробную статистику англичанина можно найти здесь .

Изображение: https://www.wolves.co.uk/