«Вулвс» арендовали Эйнджела Гомеса у «Марселя» за 1 млн евро с правом выкупа за 7 млн
Эйнджел Гомес перешел из «Марселя» в «Вулверхэмптон».
«Вулверхэмптон» подписал Эйнджела Гомеса.
Английский клуб объявил о переходе 25-летнего полузащитника из «Марселя» на правах аренды. В сделку включена опция выкупа.
По информации Фабрицио Романо, за аренду игрока «Вулвс» заплатят 1 миллион евро, а полноценный трансфер обойдется им в 7 млн евро.
В текущем сезоне Лиги 1 Гомес провел 14 матчей и забил 3 гола. Подробную статистику англичанина можно найти здесь.
Изображение: https://www.wolves.co.uk/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Вулверхэмптона»
Волк не ангел. Но волк и не чёрт. И ангел тоже не чёрт
В вулвз будет Анхель
