«Сандерленд» за 17,5 млн фунтов купил лучшего бомбардира и ассистента «Андерлехта» Ангуло. Контракт с вингером – по схеме «4,5+1»
«Сандерленд» подписал 22-летнего эквадорского вингера.
«Сандерленд» подписал Нильсона Ангуло.
Английский клуб объявил о переходе 22-летнего вингера из «Андерлехта». Стороны заключили контракт на 4,5 года с возможностью продления еще на один сезон.
По информации Sky Sports, сумма сделки составила 17,5 миллиона фунтов.
В текущем сезоне чемпионата Бельгии Ангуло провел 22 матча, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач – он делит с Торганом Азаром первое место в списке лучших бомбардиров и ассистентов «Андерлехта». Подробную статистику эквадорского футболиста можно найти здесь.
Изображение: https://www.safc.com/
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12978 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Сандерленда»
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Помню его по Валенсии с Альбельдой и Барахой
Помню его по Валенсии с Альбельдой и Барахой
Потемнел малость и подстригся покороче.
В фифе был лютый тип, чей то реген харлем тедди ангуло, но правда белый
Отличное усиление для ротации
Отличное усиление для ротации
он основным может стать, не слабее Тальби
думаю, это отличная замена Адингре
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем