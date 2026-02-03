  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Сандерленд» за 17,5 млн фунтов купил лучшего бомбардира и ассистента «Андерлехта» Ангуло. Контракт с вингером – по схеме «4,5+1»
Фото
6

«Сандерленд» за 17,5 млн фунтов купил лучшего бомбардира и ассистента «Андерлехта» Ангуло. Контракт с вингером – по схеме «4,5+1»

«Сандерленд» подписал 22-летнего эквадорского вингера.

«Сандерленд» подписал Нильсона Ангуло.

Английский клуб объявил о переходе 22-летнего вингера из «Андерлехта». Стороны заключили контракт на 4,5 года с возможностью продления еще на один сезон. 

По информации Sky Sports, сумма сделки составила 17,5 миллиона фунтов. 

В текущем сезоне чемпионата Бельгии Ангуло провел 22 матча, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач – он делит с Торганом Азаром первое место в списке лучших бомбардиров и ассистентов «Андерлехта». Подробную статистику эквадорского футболиста можно найти здесь

Изображение: https://www.safc.com/

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12978 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Сандерленда»
logoвысшая лига Бельгия
трансферы
logoАндерлехт
logoпремьер-лига Англия
logoНильсон Ангуло
logoСандерленд
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Помню его по Валенсии с Альбельдой и Барахой
Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Помню его по Валенсии с Альбельдой и Барахой
Потемнел малость и подстригся покороче.
В фифе был лютый тип, чей то реген харлем тедди ангуло, но правда белый
Отличное усиление для ротации
Ответ iammoissejev
Отличное усиление для ротации
он основным может стать, не слабее Тальби
думаю, это отличная замена Адингре
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
вчера, 22:36
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
вчера, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
вчера, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
вчера, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
вчера, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
вчера, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
вчера, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
вчера, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
вчера, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
вчера, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
вчера, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
вчера, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
вчера, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
вчера, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
вчера, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
вчера, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
вчера, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
вчера, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
вчера, 19:35
Рекомендуем