«Тулуза» продала «Лиллю» Эджума за 6 млн евро и купила Расселла-Роу у «Коламбуса» за 2 млн
«Тулуза» продала Эджума «Лиллю».
«Лилль» купил у «Тулузы» 20-летнего нападающего.
Ноа Эджума заключил с новой командой контракт, рассчитанный до лета 2030 года. По данным Le Parisien, за него заплатили чуть больше 6 млн евро с учетом бонусов.
Изображение: losc.fr
«Тулуза» тем временем объявила о трансфере Джейсена Расселла-Роу. Get French Football News пишет, что «Коламбус Крю» продал 23-летнего канадца за 2 млн евро.
Фото: toulousefc.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Лилля»
