«Тулуза» продала «Лиллю» Эджума за 6 млн евро и купила Расселла-Роу у «Коламбуса» за 2 млн

«Тулуза» продала Эджума «Лиллю».

«Лилль » купил у «Тулузы» 20-летнего нападающего.

Ноа Эджума заключил с новой командой контракт, рассчитанный до лета 2030 года. По данным Le Parisien, за него заплатили чуть больше 6 млн евро с учетом бонусов.

Изображение: losc.fr

«Тулуза » тем временем объявила о трансфере Джейсена Расселла-Роу. Get French Football News пишет , что «Коламбус Крю » продал 23-летнего канадца за 2 млн евро.

Фото: toulousefc.com