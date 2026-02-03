  • Спортс
  • Бензема попрощался с «Аль-Иттихадом»: «Уважение и благодарность останутся навсегда. Спасибо за теплый прием. Ухожу с высоко поднятой головой»
24

Бензема попрощался с «Аль-Иттихадом»: «Уважение и благодарность останутся навсегда. Спасибо за теплый прием. Ухожу с высоко поднятой головой»

Бензема об «Аль-Иттихаде»: спасибо клубу, горжусь всем, что мы разделили вместе.

Карим Бензема попрощался с «Аль-Иттихадом» в социальных сетях.

38-летний французский нападающий ранее перешел в «Аль-Хилаль». 

«Аль-Иттихад», эта глава подходит к концу, но уважение и благодарность останутся навсегда.

Спасибо клубу, персоналу, моим партнерам по команде и особенно болельщикам за теплый прием, любовь и энергию, которую вы дарили мне каждый день.

Это время дало мне очень многое, как в личном, так и в профессиональном плане. Я ухожу с высоко поднятой головой, гордясь тем, что носил эти цвета, и всем тем, что мы разделили.

Желаю вам всего наилучшего в будущем.

С уважением 🤍, КB9», – написал Бензема в своем аккаунте в X.

Бензема отказался играть за «Аль-Иттихад», поскольку счел предложенный контракт оскорбительным. Окружение форварда считает, что Карим будет «играть бесплатно», если согласится

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Карима Бензема
logoАль-Иттихад Джидда
logoАль-Хилаль
logoКарим Бензема
болельщики
соцсети
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Уважение - это сдриснуть в последний день трансферного окна в другой клуб, которым этот же фонд заправляет) сказал бы "спасибо за бабло", или спасибо, что "продолжит начисляться"... даже это честнее и уважительнее было бы)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Уважение - это сдриснуть в последний день трансферного окна в другой клуб, которым этот же фонд заправляет) сказал бы "спасибо за бабло", или спасибо, что "продолжит начисляться"... даже это честнее и уважительнее было бы)
о вылезло чудо
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Уважение - это сдриснуть в последний день трансферного окна в другой клуб, которым этот же фонд заправляет) сказал бы "спасибо за бабло", или спасибо, что "продолжит начисляться"... даже это честнее и уважительнее было бы)
А ты своей тёще всегда говоришь то что думаешь?
Из одного кармана в другой перешёл.😏😏😏
во у них там цирк начался, учитывая, что все клубы рулятся по сути одними и теми же лицами из общей кубышки. наверное, вдохновлялись прошлогодним трейдом дончина. иттихад отыгрывает нико харрисона, хиляль - роба пелинку, бгг
Ответ slow focus
во у них там цирк начался, учитывая, что все клубы рулятся по сути одними и теми же лицами из общей кубышки. наверное, вдохновлялись прошлогодним трейдом дончина. иттихад отыгрывает нико харрисона, хиляль - роба пелинку, бгг
Притянуть непритягиваемое ) . Спорц просто обязан предложить Вам работу.
Ответ slow focus
во у них там цирк начался, учитывая, что все клубы рулятся по сути одними и теми же лицами из общей кубышки. наверное, вдохновлялись прошлогодним трейдом дончина. иттихад отыгрывает нико харрисона, хиляль - роба пелинку, бгг
Играют в напёрстки и решают кого куда :)
Эту операцию можно назвать - "Крыса в пустыне".
"Я ухожу с высоко поднятой головой"(с)
(и грузовиком долларов)
Начинаю понимать тренера сборной.
Шило на мыло поменял. Своим сказал: Перешел из одно Аль что то там, в другой Аль... где больше платят
Шахматная партия владельцев фонда, чисто на 1$цент (как в фильме)
Обыкновенная крыса,даже не интересно,38 лет бегает из одного арабского клуба в другой
В этом весь Карим- киносъёмщик
