«Вулверхэмптон» за 7+2 млн фунтов купил лучшего бомбардира «Саутгемптона» Армстронга

Адам Армстронг перешел в «Вулверхэмптон ».

Нападающий, игравший в этом сезоне за «Саутгемптон », заключил с новой командой контракт, рассчитанный на три с половиной года. По сведениям журналиста Бена Джейкобса, за 28-летнего футболиста заплатили 7 млн фунтов, еще 2 млн предусмотрены в виде бонусов.

Армстронг забил 11 голов в 29 играх в Чемпионшипе в этом сезоне и входит в пятерку лучших бомбардиров лиги. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Изображение: wolves.co.uk