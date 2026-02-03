«Вулверхэмптон» за 7+2 млн фунтов купил лучшего бомбардира «Саутгемптона» Армстронга
«Вулверхэмптон» купил Армстронга.
Адам Армстронг перешел в «Вулверхэмптон».
Нападающий, игравший в этом сезоне за «Саутгемптон», заключил с новой командой контракт, рассчитанный на три с половиной года. По сведениям журналиста Бена Джейкобса, за 28-летнего футболиста заплатили 7 млн фунтов, еще 2 млн предусмотрены в виде бонусов.
Армстронг забил 11 голов в 29 играх в Чемпионшипе в этом сезоне и входит в пятерку лучших бомбардиров лиги. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: wolves.co.uk
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12975 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Александр Суряев
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Легенда режима карьеры в фифа, и ему все даже нет 30, ощущение что он всю мою жизнь играет
Через полгодика снова вернётся в родную,любимую лигу,как будто и не уезжал))
Заранее подготовились, очень предусмотрительно)
Космическое приобретение
Кэш-ин на Ларсене, и адекватная замена за копейки. Подготовка к следующему сезону в шипе полным ходом.
Он всю жизнь играет за Сотон, поиграет сезон и вернётся обратно, хороший нап, быстрый, ловкий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем