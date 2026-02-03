«Челси» отдал вингера Джорджа «Эвертону» в аренду с правом выкупа

Тайрик Джордж перешел из «Челси» в «Эвертон».

Тайрик Джордж стал игроком «Эвертона ».

Клуб из Ливерпуля объявил о подписании 19-летнего вингера на правах аренды из «Челси». Сделка включает в себя необязательную опцию выкупа.

В этом сезоне англичанин забил 3 гола и сделал 1 передачу в 11 матчах во всех турнирах за «Челси ». Его статистику можно найти здесь .

Фото: https://www.evertonfc.com/