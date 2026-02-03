«Челси» отдал вингера Джорджа «Эвертону» в аренду с правом выкупа
Тайрик Джордж перешел из «Челси» в «Эвертон».
Тайрик Джордж стал игроком «Эвертона».
Клуб из Ливерпуля объявил о подписании 19-летнего вингера на правах аренды из «Челси». Сделка включает в себя необязательную опцию выкупа.
В этом сезоне англичанин забил 3 гола и сделал 1 передачу в 11 матчах во всех турнирах за «Челси». Его статистику можно найти здесь.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12975 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Эвертона»
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Злой Сака перестал прогрессировать
Талантливый парень
Талантливый парень
Пока больше похож на дерево
вот и замена Джеку
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем