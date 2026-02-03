«Рома» не побеждает 3 матча подряд. Команда Гасперини идет 5-й в Серии А – после 12-го тура римляне лидировали в чемпионате

«Рома» не выигрывает на протяжении 3 матчей.

«Рома » снова не смогла победить в чемпионате Италии.

Команда Джан Пьеро Гасперини уступила «Удинезе » со счетом 0:1 в игре 23-го тура.

Это 3-й матч «Ромы» без побед во всех турнирах. До этого было две ничьих со счетом 1:1 – с «Панатинаикосом» в Лиге Европы и «Миланом» в чемпионате.

В результате римляне занимают 5-е место в Серии А, отставая от идущего первым «Интера» на 12 очков. Напомним, после 12-го тура римский клуб лидировал в турнирной таблице итальянской лиги.

В следующем туре команда примет «Кальяри » 9 февраля.