«Рома» не побеждает 3 матча подряд. Команда Гасперини идет 5-й в Серии А – после 12-го тура римляне лидировали в чемпионате
«Рома» не выигрывает на протяжении 3 матчей.
«Рома» снова не смогла победить в чемпионате Италии.
Команда Джан Пьеро Гасперини уступила «Удинезе» со счетом 0:1 в игре 23-го тура.
Это 3-й матч «Ромы» без побед во всех турнирах. До этого было две ничьих со счетом 1:1 – с «Панатинаикосом» в Лиге Европы и «Миланом» в чемпионате.
В результате римляне занимают 5-е место в Серии А, отставая от идущего первым «Интера» на 12 очков. Напомним, после 12-го тура римский клуб лидировал в турнирной таблице итальянской лиги.
В следующем туре команда примет «Кальяри» 9 февраля.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
11 комментариев
Ювентус вернулся в топ-4 вновь. К несчастью для Ромы, у Конте не будет евровесны, вряд ли они выпадут из первой четвёрки.
Как вернулся так и выпадет, посмотри на их календарь
календарь не календарь, ты хоть глянь как Юве играет в последних матчах, тот же неаполь грохнули. Так что не переживай, не выпадет
Ну этот матч никак нельзя было проигрывать 😡 ужасные ощущения. Ещё гол этот нелепый
