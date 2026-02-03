«Брайтон» отозвал О’Райли из «Марселя»
Мэттью О’Райли вернулся в «Брайтон» раньше, чем ожидалось.
Полузащитник выступал за «Марсель» на правах аренды, но договор был досрочно расторгнут.
На счету 25-летнего футболиста 15 игр в Лиге 1 и два голевых паса. Также он дважды сыграл за «Брайтон» в начале сезона.
Подробно со статистикой О’Райли можно ознакомиться здесь.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12975 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Брайтона»
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Груда в Лейпциг ушел в аренду
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем