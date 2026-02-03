«Брайтон» отозвал О’Райли из «Марселя»

Мэттью О ’Райли вернулся в «Брайтон» раньше, чем ожидалось.

Полузащитник выступал за «Марсель » на правах аренды, но договор был досрочно расторгнут.

На счету 25-летнего футболиста 15 игр в Лиге 1 и два голевых паса. Также он дважды сыграл за «Брайтон » в начале сезона.

Подробно со статистикой О’Райли можно ознакомиться здесь .