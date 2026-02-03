«Лацио» продал Весино «Сельте». Хавбек подписал контракт на полтора года
Матиас Весино покинул «Лацио».
О приобретении 34-летнего полузащитника сообщила «Сельта». Контракт с уругвайцем рассчитан до лета 2027 года.
Весино провел в римской команде три с половиной года. За это время на его счету 128 игр и 13 голов.
Подробно со статистикой Матиаса можно ознакомиться здесь.
Изображение: rccelta.es
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Сельты»
Прекрасно. Ура! Остаётся только перевести Сарри в статус играющего тренера, и финансовый год будет закрыт с большой прибылью.
Сарри бросил бы курить, так огромную выгоду бы для Лацио сделал, могли бы на эти деньги какого нибудь негра молодого купить
Совсем недавно он объявил, что бросил курить, даже статья была по этому поводу
Нельзя торговать неграми!
Легенда Интера
