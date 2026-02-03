«Лацио» продал Весино «Сельте». Хавбек подписал контракт на полтора года

Матиас Весино покинул «Лацио ».

О приобретении 34-летнего полузащитника сообщила «Сельта ». Контракт с уругвайцем рассчитан до лета 2027 года.

Весино провел в римской команде три с половиной года. За это время на его счету 128 игр и 13 голов.

Подробно со статистикой Матиаса можно ознакомиться здесь .

Изображение: rccelta.es