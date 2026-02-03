Фото
5

«Лацио» продал Весино «Сельте». Хавбек подписал контракт на полтора года

Матиас Весино покинул «Лацио».

О приобретении 34-летнего полузащитника сообщила «Сельта». Контракт с уругвайцем рассчитан до лета 2027 года.

Весино провел в римской команде три с половиной года. За это время на его счету 128 игр и 13 голов.

Подробно со статистикой Матиаса можно ознакомиться здесь.

Изображение: rccelta.es

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12974 голоса
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Сельты»
logoМатиас Весино
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
трансферы
logoСельта
logoЛацио
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Прекрасно. Ура! Остаётся только перевести Сарри в статус играющего тренера, и финансовый год будет закрыт с большой прибылью.
Сарри бросил бы курить, так огромную выгоду бы для Лацио сделал, могли бы на эти деньги какого нибудь негра молодого купить
Ответ мохнатка
Сарри бросил бы курить, так огромную выгоду бы для Лацио сделал, могли бы на эти деньги какого нибудь негра молодого купить
Совсем недавно он объявил, что бросил курить, даже статья была по этому поводу
Ответ мохнатка
Сарри бросил бы курить, так огромную выгоду бы для Лацио сделал, могли бы на эти деньги какого нибудь негра молодого купить
Нельзя торговать неграми!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
вчера, 22:36
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
вчера, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
вчера, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
вчера, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
вчера, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
вчера, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
вчера, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
вчера, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
вчера, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
вчера, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
вчера, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
вчера, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
вчера, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
вчера, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
вчера, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
вчера, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
вчера, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
вчера, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
вчера, 19:35
Рекомендуем