Ромеро после 2:2 с «Сити»: «Позор, что у «Тоттенхэма» были доступны всего 11 игроков 🤦🏼♂️. Мои партнеры приложили невероятные усилия, я хотел помочь, даже чувствуя себя неважно»
Капитан «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро назвал позорным тот факт, что лишь 11 игроков команды были доступны для участия в матче с «Манчестер Сити».
Вчера «шпоры» сыграли вничью с «горожанами» (2:2) в 24-м туре АПЛ. Ромеро был заменен после первого тайма.
«Вчера все мои партнеры по команде приложили невероятные усилия, они были великолепны.
Я хотел быть рядом, чтобы помочь им, даже несмотря на то, что чувствовал себя неважно. Особенно с учетом того, что у нас было всего 11 игроков – невероятно, но правда, и это позорно 🤦🏼♂️.
Мы будем продолжать выходить на поле и брать на себя ответственность, чтобы изменить ситуацию, усердно работать и оставаться вместе.
Остается только поблагодарить всех вас, болельщики, за то, что вы были рядом и всегда поддерживали нас 🤍🤍», – написал Ромеро в соцсети, отметив официальный аккаунт «Тоттенхэма».
Бентанкур,Мэдисон,Ван Де Вен,Порро,Ришарлиссон,Кудус и Кулувесевски.Все это основные игроки либо как близкие к основе