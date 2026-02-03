  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ромеро после 2:2 с «Сити»: «Позор, что у «Тоттенхэма» были доступны всего 11 игроков 🤦🏼‍♂️. Мои партнеры приложили невероятные усилия, я хотел помочь, даже чувствуя себя неважно»
16

Ромеро после 2:2 с «Сити»: «Позор, что у «Тоттенхэма» были доступны всего 11 игроков 🤦🏼‍♂️. Мои партнеры приложили невероятные усилия, я хотел помочь, даже чувствуя себя неважно»

Ромеро о матче с «Сити»: позор, что у «Тоттенхэма» было всего 11 игроков.

Капитан «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро назвал позорным тот факт, что лишь 11 игроков команды были доступны для участия в матче с «Манчестер Сити».

Вчера «шпоры» сыграли вничью с «горожанами» (2:2) в 24-м туре АПЛ. Ромеро был заменен после первого тайма.

«Вчера все мои партнеры по команде приложили невероятные усилия, они были великолепны.

Я хотел быть рядом, чтобы помочь им, даже несмотря на то, что чувствовал себя неважно. Особенно с учетом того, что у нас было всего 11 игроков – невероятно, но правда, и это позорно 🤦🏼‍♂️.

Мы будем продолжать выходить на поле и брать на себя ответственность, чтобы изменить ситуацию, усердно работать и оставаться вместе.

Остается только поблагодарить всех вас, болельщики, за то, что вы были рядом и всегда поддерживали нас 🤍🤍», – написал Ромеро в соцсети, отметив официальный аккаунт «Тоттенхэма».

Ромеро о результатах «Тоттенхэма»: «В такие моменты должны выступать другие люди, но этого не происходит. И так уже несколько лет. Они появляются, когда все хорошо, чтобы наговорить лжи»

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12974 голоса
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Кристиана Ромеро
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
logoМанчестер Сити
болельщики
logoКристиан Ромеро
logoЗдоровье
logoтравмы
соцсети
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я вот заметил за последние лет 5, в каком бы состоянии не были бы шпоры, какой бы коуч у них бы не был-они стабильно часто портят кровь Сити)))
Ответ lightcore
Я вот заметил за последние лет 5, в каком бы состоянии не были бы шпоры, какой бы коуч у них бы не был-они стабильно часто портят кровь Сити)))
Это так - положительный баланс !
Ответ lightcore
Я вот заметил за последние лет 5, в каком бы состоянии не были бы шпоры, какой бы коуч у них бы не был-они стабильно часто портят кровь Сити)))
А в этом сезоне ещё и дополнительная ирония в виде того, что они этим помогают Арсеналу (5 очков отняли у Сити)🙃
Ну реально у шпор очень много травм,наверное больш всех среди топ клубов
Бентанкур,Мэдисон,Ван Де Вен,Порро,Ришарлиссон,Кудус и Кулувесевски.Все это основные игроки либо как близкие к основе
Ответ EKSPERT
Ну реально у шпор очень много травм,наверное больш всех среди топ клубов Бентанкур,Мэдисон,Ван Де Вен,Порро,Ришарлиссон,Кудус и Кулувесевски.Все это основные игроки либо как близкие к основе
Разве что Наполи с травмами сравнимо, если считать его топ-клубом
Ответ Iks Zet
Разве что Наполи с травмами сравнимо, если считать его топ-клубом
Наполи ближе к званию топ-клуба, чем Тоттенхэм. Наполи вчера был чемпионом, а Тоттенхэм даже не в том месяце
На кого его тогда заменили, если было 11 игроков?
Ответ onegin2007
На кого его тогда заменили, если было 11 игроков?
Ну это он приукрашивает, видимо было 12-13
Ответ onegin2007
На кого его тогда заменили, если было 11 игроков?
Он хотел сыграть 13 против 11)))
Не позор, а катастрофа просто
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пеп о том, что Соланке ударил Гехи сзади по ногам в моменте с первым голом: «На нападающем это был бы пенальти. Потрясающие дела в АПЛ»
1 февраля, 20:19Фото
Пеп о 2:2 с «Тоттенхэмом»: «Отличное выступление. Иногда при переходах «Ман Сити» не контролировал игру, но это не было проблемой. 14 матчей до конца сезона – это очень много»
1 февраля, 19:35
«Тоттенхэм» вырвал ничью у «Манчестер Сити» – 2:2! Соланке сделал дубль во 2-м тайме, забив второй гол «ударом скорпиона»
1 февраля, 18:29
Соланке «ударом скорпиона» забил «Ман Сити». «Тоттенхэм» отыгрался с 0:2, у Доминика дубль
1 февраля, 18:17Фото
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
вчера, 22:36
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
вчера, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
вчера, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
вчера, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
вчера, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
вчера, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
вчера, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
вчера, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
вчера, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
вчера, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
вчера, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
вчера, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
вчера, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
вчера, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
вчера, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
вчера, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
вчера, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
вчера, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
вчера, 19:35
Рекомендуем