«Вольфсбург» за 10 млн евро купил у «Базеля» защитника сборной Ганы Аджетеи

Аджетеи перешел в «Вольфсбург».

«Вольфсбург » укрепил оборону перед закрытием трансферного окна.

Немецкий клуб объявил о переходе Джонаса Аджетеи из «Базеля », контракт – до 2030 года. Get German Football News передает , что за 22-летнего игрока сборной Ганы заплатили 10 млн евро.

Фото: vfl-wolfsburg.de