«Вольфсбург» за 10 млн евро купил у «Базеля» защитника сборной Ганы Аджетеи
Аджетеи перешел в «Вольфсбург».
«Вольфсбург» укрепил оборону перед закрытием трансферного окна.
Немецкий клуб объявил о переходе Джонаса Аджетеи из «Базеля», контракт – до 2030 года. Get German Football News передает, что за 22-летнего игрока сборной Ганы заплатили 10 млн евро.
Фото: vfl-wolfsburg.de
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12974 голоса
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Вольфсбурга»
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ещё один волчару в стаю)
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем