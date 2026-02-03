«Майнц» арендовал форварда Шералдо Беккера у «Осасуны» после травмы Холлербаха
Шералдо Беккер перешел в «Майнц» на правах аренды.
«Майнц» арендовал форварда Шералдо Беккера на фоне серьезной травмы Бенедикта Холлербаха.
30-летний нападающий «Осасуны» в прошлом провел более 100 матчей в Бундеслиге, выступая за «Унион». На его счету 24 гола и 26 результативных передач за берлинский клуб.
В этом сезоне Беккер сыграл 9 матчей в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: mainz05.de
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Майнца»
