«Майнц» арендовал форварда Шералдо Беккера у «Осасуны» после травмы Холлербаха

Шералдо Беккер перешел в «Майнц» на правах аренды.

«Майнц » арендовал форварда Шералдо Беккера на фоне серьезной травмы Бенедикта Холлербаха .

30-летний нападающий «Осасуны » в прошлом провел более 100 матчей в Бундеслиге, выступая за «Унион». На его счету 24 гола и 26 результативных передач за берлинский клуб.

В этом сезоне Беккер сыграл 9 матчей в Ла Лиге , не отметившись результативными действиями. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: mainz05.de