  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Валуев о словах Инфантино про снятие бана с России: «На двух стульях одной задницей сложно усидеть. Странно, что он этого не знает»
28

Валуев о словах Инфантино про снятие бана с России: «На двух стульях одной задницей сложно усидеть. Странно, что он этого не знает»

Валуев о словах Инфантино: на двух стульях одной задницей сложно усидеть.

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на слова президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном снятии с российских сборных и клубов запрета на участие в международных турнирах.

Глава Международной федерации футбола заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».

«На двух стульях одной задницей сложно усидеть. Странно, что Инфантино этого не знает.

Конечно, они не только сейчас догадались о том, что запрет ничего не дал. Уже давно. Нет никакой уверенности, что эти слова как-то приближают наш футбол к возвращению. Это лишь констатация того, что было изначально понятно», – сказал Валуев.

Совет ФИФА не будет рассматривать возвращение России. Это вызвало бы сопротивление европейских стран (The Times)

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12974 голоса
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoФИФА
logoпремьер-лига Россия
logoНиколай Валуев
logoДжанни Инфантино
logoСборная России по футболу
Государственная дума
Политика
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сказал спортмен-депутат, топящий против пива на стадиках, но рекламировавший водяру) ути-пути)
Зато ею можно усидеть в Думе и ей же нажимать кнопки😼
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Зато ею можно усидеть в Думе и ей же нажимать кнопки😼
И носить на шее.
много лет назад я летел самолетом, кажется, Ереван-Москва и почему-то меня пропустили в туалет бизнес-класса. Это я к чему, там сидел Валуев, и как раз одной попой на двух сиденьях.

p.s. они с моим папой перекинулись парой слов, поспорили, и папа оказался прав. Такие детские воспоминания 😁
Ответ SirArktic
много лет назад я летел самолетом, кажется, Ереван-Москва и почему-то меня пропустили в туалет бизнес-класса. Это я к чему, там сидел Валуев, и как раз одной попой на двух сиденьях. p.s. они с моим папой перекинулись парой слов, поспорили, и папа оказался прав. Такие детские воспоминания 😁
ну хоть не парой ударов
Сказал депутат, которому по закону о статусе депутата запрещено заниматься коммерческой деятельностью (кроме образовательной, творческой), но он снимается в рекламе, оформляя это как творчество, либо на безвозмездной основе. По сути он нарушает закон о статусе депутата. Есть признаки, что скрывает доходы и не платит налоги.

Лицемер. Но других там и не держат.
Ну хоть про «пики точеные и *** дроченые» не задвинул.
А как Валуеву сидится на двух стульях : депутат Госдумы и посол доброй воли ФИФА?
Мне кажется Валуев в думе одной задницей на двух стульях и сидит. И две кнопки жмёт, раз такое дело
Инфантино уже настолько преисполнился, что ему похрен кто там что про него думает.
Забавно это слышать от гиганта Валуева, который в самолете занимает два сидячих места)))
Все зависит от размера задницы
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
вчера, 22:36
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
вчера, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
вчера, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
вчера, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
вчера, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
вчера, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
вчера, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
вчера, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
вчера, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
вчера, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
вчера, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
вчера, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
вчера, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
вчера, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
вчера, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
вчера, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
вчера, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
вчера, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
вчера, 19:35
Рекомендуем