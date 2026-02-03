Валуев о словах Инфантино про снятие бана с России: «На двух стульях одной задницей сложно усидеть. Странно, что он этого не знает»
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на слова президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном снятии с российских сборных и клубов запрета на участие в международных турнирах.
Глава Международной федерации футбола заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».
«На двух стульях одной задницей сложно усидеть. Странно, что Инфантино этого не знает.
Конечно, они не только сейчас догадались о том, что запрет ничего не дал. Уже давно. Нет никакой уверенности, что эти слова как-то приближают наш футбол к возвращению. Это лишь констатация того, что было изначально понятно», – сказал Валуев.
