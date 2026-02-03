«Ювентус» подписал Обоавводуо из «Ман Сити» и Личину из «Баварии». Им по 19 лет
В молодежную команду «Ювентуса» перешли два 19-летних футболиста.
Полузащитник Адам Личина покинул «Баварию» и подписал с туринцами контракт, рассчитанный до лета 2029 года.
Фото: juventus.com
Из «Манчестер Сити» в Италию приехал нападающий Джастин Обоавводуо. Срок действия договора – до лета 2028 года.
Фото: juventus.com
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12974 голоса
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ювентуса»
Не тратиться в серии А - там против клуба устойчивый картель (УЕФА, FIGC, Liga Calcio, Маротта) да и талантов в Италии сейчас мало.
В молодежках же суперклубов - море реально талантливой молодежи (так как и скауты лучшие -там же и свои академии)
NextGen, которую усиленно разрушали Джунтоли и Комолли, была (бы) спасением в новых политических и финансовых реалиях клуба.
Уже второй талантливый игрок уезжает в Ювентус, вслед за Йылдызом. Хорошо, хоть Карла не упустили...