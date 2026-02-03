«Ювентус» подписал Обоавводуо из «Ман Сити» и Личину из «Баварии». Им по 19 лет

В молодежную команду «Ювентуса » перешли два 19-летних футболиста.

Полузащитник Адам Личина покинул «Баварию» и подписал с туринцами контракт, рассчитанный до лета 2029 года.

Фото: juventus.com

Из «Манчестер Сити » в Италию приехал нападающий Джастин Обоавводуо . Срок действия договора – до лета 2028 года.

Фото: juventus.com