«Ювентус» подписал Обоавводуо из «Ман Сити» и Личину из «Баварии». Им по 19 лет

В молодежную команду «Ювентуса» перешли два 19-летних футболиста.

Полузащитник Адам Личина покинул «Баварию» и подписал с туринцами контракт, рассчитанный до лета 2029 года.

Фото: juventus.com

Из «Манчестер Сити» в Италию приехал нападающий Джастин Обоавводуо. Срок действия договора – до лета 2028 года.

Фото: juventus.com

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ювентуса»
logoЮвентус
трансферы
logoБавария
logoМанчестер Сити
Адин Личина
logoМанчестер Сити U-19
Джастин Обоавводуо
logoБавария U-19
Ювентус U-19
logoсерия А Италия
Эти нигерийцы выдумывают себе фамилии нажимая случайные кнопки на клавиатуре???
Ответ Антон Фалафель
Эти нигерийцы выдумывают себе фамилии нажимая случайные кнопки на клавиатуре???
чуквуэмекa
Ответ Maddiez Channel
чуквуэмекa
Легенда ютюб канала Мяч?
Водочки для Обоавводуо!
Второй, судя по фото, не доехал.
Ответ д к.не.
Второй, судя по фото, не доехал.
Не прогрузился..
Ответ д к.не.
Второй, судя по фото, не доехал.
Это как фотка Леброна с Овечкиным)))
Какой-то парад случайно сгенерированных щеглов в последние часы)
Резкое и похвальное изменение стратегии Ювентуса.
Не тратиться в серии А - там против клуба устойчивый картель (УЕФА, FIGC, Liga Calcio, Маротта) да и талантов в Италии сейчас мало.
В молодежках же суперклубов - море реально талантливой молодежи (так как и скауты лучшие -там же и свои академии)
NextGen, которую усиленно разрушали Джунтоли и Комолли, была (бы) спасением в новых политических и финансовых реалиях клуба.
Ответ PabloMontero
Резкое и похвальное изменение стратегии Ювентуса. Не тратиться в серии А - там против клуба устойчивый картель (УЕФА, FIGC, Liga Calcio, Маротта) да и талантов в Италии сейчас мало. В молодежках же суперклубов - море реально талантливой молодежи (так как и скауты лучшие -там же и свои академии) NextGen, которую усиленно разрушали Джунтоли и Комолли, была (бы) спасением в новых политических и финансовых реалиях клуба.
Комолли разрушал Next Gen? Можно подробнее?
Ответ JuveInMyHeart
Комолли разрушал Next Gen? Можно подробнее?
Мбангула и Савона
Личина и вправду похож на личину.
Некст Ген единственное что хорошо работает в Ювентусе последние годы. походу даже Комолли не может это испортить )
Ответ Kubinec_
Некст Ген единственное что хорошо работает в Ювентусе последние годы. походу даже Комолли не может это испортить )
Спалетти тоже ничего так работает)
Ответ Fulyan
Спалетти тоже ничего так работает)
я пока лысого сглазить не хочу )
Личину решили отложить
Гена орлов вздернется
Чем вообще занимается руководство Баварии?
Уже второй талантливый игрок уезжает в Ювентус, вслед за Йылдызом. Хорошо, хоть Карла не упустили...
Ответ Endlessrace
Чем вообще занимается руководство Баварии? Уже второй талантливый игрок уезжает в Ювентус, вслед за Йылдызом. Хорошо, хоть Карла не упустили...
Юве подписал бога, так что за Карла перекреститесь)
Ответ Endlessrace
Чем вообще занимается руководство Баварии? Уже второй талантливый игрок уезжает в Ювентус, вслед за Йылдызом. Хорошо, хоть Карла не упустили...
Жаль, что Бавария не упустила Карла,😇😁 он бы с Йлдызом составил дуэт 💪в Ювентусе.😙🙂
Рекомендуем