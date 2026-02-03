«Марсель» купил хавбека сборной Нигерии Нади за 6 млн евро с учетом бонусов
«Марсель» подписал Точукву Нади.
Полузащитник сборной Нигерии перешел из «Зюлте-Варегем». L’Equipe передает, что за 22-летнего хавбека заплатили 6 млн евро с учетом бонусов.
На Кубке Африки Нади появился на поле в одном матче. В лиге Бельгии у него 18 матчей в этом сезоне и один голевой пас. Подорбно со статистикой нигерийца можно ознакомиться здесь.
Фото: om.fr
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12974 голоса
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Марселя»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем