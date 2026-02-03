«Аль-Хилаль» объявил о трансфере Бензема из «Аль-Иттихада»

Карим Бензема перешел в «Аль-Хилаль» из «Аль-Иттихада».

Карим Бензема стал игроком «Аль-Хилаля ».

Клуб из Эр-Рияда объявил о подписании 38-летнего нападающего. Ранее сообщалось , что стороны заключат контракт до 2027 года.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Бензема провел 14 матчей и забил 8 голов. Подробную статистику француза можно найти здесь .

Изображение: https://x.com/Alhilal_EN/