«Аль-Хилаль» объявил о трансфере Бензема из «Аль-Иттихада»
Карим Бензема перешел в «Аль-Хилаль» из «Аль-Иттихада».
Карим Бензема стал игроком «Аль-Хилаля».
Клуб из Эр-Рияда объявил о подписании 38-летнего нападающего. Ранее сообщалось, что стороны заключат контракт до 2027 года.
В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Бензема провел 14 матчей и забил 8 голов. Подробную статистику француза можно найти здесь.
Изображение: https://x.com/Alhilal_EN/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Аль-Хилаля»
арабы указали КР7, как они решают задачу.
и это всегда по их правилам.
а Ронаду наверно, получит еще процент акций Аль Наср.