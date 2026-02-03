Фото
«Аль-Хилаль» объявил о трансфере Бензема из «Аль-Иттихада»

Карим Бензема перешел в «Аль-Хилаль» из «Аль-Иттихада».

Карим Бензема стал игроком «Аль-Хилаля». 

Клуб из Эр-Рияда объявил о подписании 38-летнего нападающего. Ранее сообщалось, что стороны заключат контракт до 2027 года. 

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Бензема провел 14 матчей и забил 8 голов. Подробную статистику француза можно найти здесь

Изображение: https://x.com/Alhilal_EN/

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Аль-Хилаля»
трансферы
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКарим Бензема
logoАль-Иттихад Джидда
logoАль-Хилаль
Карим хотел перебраться в Европу. Мужик сказал - мужик сделал 🤣
Ответ igls54
Карим хотел перебраться в Европу. Мужик сказал - мужик сделал 🤣
Мужик слово дал - мужик слово забрал 🫡
Ответ igls54
Карим хотел перебраться в Европу. Мужик сказал - мужик сделал 🤣
Мужик сказал - мужик сделал… вид что не говорил)
Не ну непонятно , Иттихад и Хиляль кормятся из одного фонда. при этому у Иттихада не нашлось денег на новый контракт, а у Хиляля нашлось. это при том что у них и так состав топовый
Ответ Kitay Fanat
Не ну непонятно , Иттихад и Хиляль кормятся из одного фонда. при этому у Иттихада не нашлось денег на новый контракт, а у Хиляля нашлось. это при том что у них и так состав топовый
Комментарий скрыт
Ответ Kitay Fanat
Не ну непонятно , Иттихад и Хиляль кормятся из одного фонда. при этому у Иттихада не нашлось денег на новый контракт, а у Хиляля нашлось. это при том что у них и так состав топовый
По ходу, Роналду по этой же причине и психует
Перешёл из 2-го подъезда в 1-й.
Ответ Фут.Боль
Перешёл из 2-го подъезда в 1-й.
Пересел из эконома в бизнес-класс
В чем прикол ? Если работодатель это Саудовская лига и зарплату платит она .
Ответ Abu Ibrahim
В чем прикол ? Если работодатель это Саудовская лига и зарплату платит она .
Хз, может им выделяется какая-то сумма а каждый клуб уже сам решает в каких именно игрков вкладываться. Есть может какие-то установки, мол берите либо молодых перспективных, либо суперзвезд 30+. И хиляль готов платить Бензема большую зп, а иттихад считает, что он их не стоит
Ответ Abu Ibrahim
В чем прикол ? Если работодатель это Саудовская лига и зарплату платит она .
Вчера на зарубежном сайте была новость, что владелец аль-хилаля (знаю, что там общий фонд, но владельцы все равно есть) из своего "кармана" доплатил. Может поэтому Роналду психует. Не все так просто там похоже
а ведь раньше никто и не знал про хиляли, насры
Так и Криш туда же перейдëт
Нифига он им не поможет. Старый уже. Хиляль играть стал отвратно, медленно. Чем то напоминает нынешний МС.. И никакой Инзаги бегать их не заставит. Целый матч стоит у бровки и чё то там машет. А те как ходили, так и ходят. Напа нормального нету, крайки стали медленными, в центре некому играть. Прессинга нет. Ахли сегодня играл лучше. Но немного трусливо в атаке. А зря.
Пытайтесь и дальше захайпить СА. Никому это неинтересно
вот и все.
арабы указали КР7, как они решают задачу.
и это всегда по их правилам.
а Ронаду наверно, получит еще процент акций Аль Наср.
У Роналды горит : в этом году опять не берёт трофей
