«Ренн» за 10 млн евро купил лучшего бомбардира молодежного ЧМ Забири у «Фамаликана»
«Ренн» приобрел форварда Яссира Забири.
«Ренн» и «Фамаликан» достигли соглашения о трансфере нападающего Яссира Забири.
20-летний футболист подписал контракт до 2029 года.
По данным L’Équipe, сумма сделки составила около 10 млн евро.
Игрок сборной Марокко стал лучшим бомбардиром последнего молодежного чемпионата мира до 20 лет, забив 5 голов. Он отметился дублем в финале, обеспечив своей команде победу над Аргентиной.
В этом сезоне Яссир провел 12 матчей в португальской лиге, забив 4 гола. Подробная статистика доступна по ссылке.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12974 голоса
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер «Ренна»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Уходить в топы пока рано - там не пробиться. Значит, другая ферма. Чуть более высокого уровня.