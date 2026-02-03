«Ренн» за 10 млн евро купил лучшего бомбардира молодежного ЧМ Забири у «Фамаликана»

«Ренн» приобрел форварда Яссира Забири.

«Ренн » и «Фамаликан » достигли соглашения о трансфере нападающего Яссира Забири .

20-летний футболист подписал контракт до 2029 года.

По данным L’Équipe, сумма сделки составила около 10 млн евро.

Игрок сборной Марокко стал лучшим бомбардиром последнего молодежного чемпионата мира до 20 лет, забив 5 голов. Он отметился дублем в финале, обеспечив своей команде победу над Аргентиной.

В этом сезоне Яссир провел 12 матчей в португальской лиге, забив 4 гола. Подробная статистика доступна по ссылке .