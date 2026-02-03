  • Спортс
  • «Ренн» за 10 млн евро купил лучшего бомбардира молодежного ЧМ Забири у «Фамаликана»
3

«Ренн» за 10 млн евро купил лучшего бомбардира молодежного ЧМ Забири у «Фамаликана»

«Ренн» приобрел форварда Яссира Забири.

«Ренн» и «Фамаликан» достигли соглашения о трансфере нападающего Яссира Забири.

20-летний футболист подписал контракт до 2029 года.

По данным L’Équipe, сумма сделки составила около 10 млн евро.

Игрок сборной Марокко стал лучшим бомбардиром последнего молодежного чемпионата мира до 20 лет, забив 5 голов. Он отметился дублем в финале, обеспечив своей команде победу над Аргентиной.

В этом сезоне Яссир провел 12 матчей в португальской лиге, забив 4 гола. Подробная статистика доступна по ссылке.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер «Ренна»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Потом перепродают за дорого. Мелкие фермы продающие в другие фермы это всегда странно, дешевят так..
Ответ Бегемотик
Потом перепродают за дорого. Мелкие фермы продающие в другие фермы это всегда странно, дешевят так..
Контракт никто продлевать не будет. Надо продавать, хоть за какие-то деньги, пока контракт ещё действует.
Уходить в топы пока рано - там не пробиться. Значит, другая ферма. Чуть более высокого уровня.
вот это интересный трансфер
