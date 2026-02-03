«Рома» проиграла «Удинезе» на выезде – 0:1. Эккеленкамп забил единственный гол

«Рома» уступила «Удинезе».

«Рома » в гостях проиграла «Удинезе » (0:1) в рамках 23-го тура Серии А.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Игра проходила на стадионе «Блюнержи» в Удине.

