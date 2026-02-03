Матч окончен
«Рома» проиграла «Удинезе» на выезде – 0:1. Эккеленкамп забил единственный гол
«Рома» уступила «Удинезе».
«Рома» в гостях проиграла «Удинезе» (0:1) в рамках 23-го тура Серии А.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Игра проходила на стадионе «Блюнержи» в Удине.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12974 голоса
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Челик и Мален. Звучит как название голливудской комедии, типа Гарольд и Кумар или Джей и Молчаливый Боб.
Челик и Мален. Звучит как название голливудской комедии, типа Гарольд и Кумар или Джей и Молчаливый Боб.
Справедливости ради именно комедией на поле они сегодня и занимаются. Иначе это и не назвать.
Футбола по сути нет в этом матче. Толкотня и валяния после толкотни. Африканцы Удинезе физухой берут и все, Рома играть не может
Forza Roma ❤️💛🐺
Без Коне и Дибалы вообще игра не идет.
Смотреть невозможно было, судья добавил 5 минут, хотя по факту можно было все 25 добавлять, там свисток каждые 10 секунд, а потом розыгрыш по пол минуты ещё, если игрок Удинезе упал. В такие моменты нужно просто переставать свистеть, на каждом повторе видно что каждое касание буквально дорисовывали падением
После пропущенного хоть немного забегали Римляне.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем