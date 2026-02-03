  • Спортс
  • Глава ФИФА за возвращение России, трансферный дедлайн в Европе, бунт Роналду не помешал Бензема перейти в «Аль-Хилаль», Олимпиада на Okko круглые сутки и другие новости
Глава ФИФА за возвращение России, трансферный дедлайн в Европе, бунт Роналду не помешал Бензема перейти в «Аль-Хилаль», Олимпиада на Okko круглые сутки и другие новости

1. Глава ФИФА Инфантино заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти». В РФС тут же поддержали слова Инфантино, но возвращение может случиться не скоро: Совет ФИФА не будет его рассматривать, так как это вызвало бы сопротивление европейских стран. Первой отреагировала Украина.

2. Европейские топ-лиги закрыли трансферное окно. Главные события дедлайна: «Ливерпуль» за 60+12 млн евро подписал Жаке из «Ренна», который перейдет летом, «Атлетико» купил Лукмана у «Аталанты» за 35+5 млн евро, «Кристал Пэлас» купил Ларсена у «Вулвс» за 43+5 млн фунтов, «Милан» отказался от трансфера Матета за 30 млн евро после медосмотра. Остальные важные трансферы – в нашем онлайне, все сделки дня – по ссылке.

3. Бензема перешел в «Аль-Хилаль» из «Аль-Иттихада». Трансферу Карима не помешал даже Роналду: Криштиану пропустил матч «Аль-Насра» с «Аль-Риядом», выступая против перехода из-за «нанесения ущерба конкуренции».

4. «Вашингтон» обыграл «Айлендерс» (4:1) в матче чемпионата НХЛ, Александр Овечкин сделал передачу и опередил Уэйна Гретцки по очкам за один клуб. Результаты игрового дня – здесь.

5. «Клипперс» уступили «Филадельфии» (113:128) в матче чемпионата НБА. Результаты игрового дня – здесь.

6. В Fonbet КХЛ «Сибирь» победила «Ак Барс» (3:2 Б), «Северсталь» проиграла «Спартаку» (1:5), «Салават» победил «Нефтехимик», «Торпедо» одолело в гостях «Адмирал» (3:2 ОТ).

7. Новости Олимпиады-2026. Okko запускает круглосуточный канал с Играми, он будет работать с 4 по 23 февраля. Хоккейная арена в Милане не будет полностью готова к началу Олимпиады, заявил директор МОК Дюби. Итальянская биатлонистка Пасслер сдала положительную допинг-пробу, она входила в состав сборной. МОК призвал украинских спортсменов не устраивать на Олимпиаде акции протеста против участия россиян.

8. «Зенит» близок к аренде Дурана у «Аль-Насра», опция выкупа может составить 40 млн евро. Правда, соглашения пока нет.

9. «Рома» проиграла «Удинезе» на выезде – 0:1. Команда Гасперини идет 5-й в Серии А – после 12-го тура римляне лидировали в чемпионате.

10. Сафонов включен в сборную 20-го тура Лиги 1 от L’Equipe с оценкой 7 из 10. Вратарь «ПСЖ» в матче со «Страсбуром» (2:1) отразил пенальти.

11. Леброн Джеймс, Джамал Мюррэй, Дени Авдия и Норман Пауэлл – среди запасных на Матч всех звезд НБА.

12. Тер Стеген может досрочно вернуться в «Барселону». Голкипер «Жироны» рискует пропустить 2 месяца из-за мышечной травмы.

13. Митрюшкин стал капитаном «Локомотива», Батраков и Монтес – вице-капитаны.

14. Фанату «Интера» оторвало 2-3 пальца при попытке бросить вторую петарду во вратаря «Кремонезе» Аудеро. Ультрас миланцев побили нарушителя, его госпитализировали и арестуют.

15. Мовсар Евлоев и Лерон Мерфи подерутся 21 марта в главном событии UFC London.

16. Светская хроника. Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон встречается с Ким Кардашьян, утверждает The Sun. Буре разводится с женой после 17 лет брака, Алина в ноябре подала иск об определении места жительства детей.

Цитаты дня.

Черданцев о критике: «Для оценки качества работы нужно что-то в ней понимать. Я в холдинге работаю: косячишь, дверь откроют – иди. Начальнику комментарии в интернете не нужны»

Глава ФИФА Инфантино против отстранения Израиля: «Надо закрепить в уставе: мы не должны запрещать странам играть в футбол из-за действий политических лидеров»

Козловский об отстранении: «У нас украли наглым образом четыре года лучшей карьеры. И все похлопали в ладоши и сделали вид, что не заметили»

Депутат Милонов про Черышева в клубе Савина: «Как бомжара шлялся по миру и закончил в мигрантском баре «Матрешка». Не обзавелся мозгами, чтобы вернуться в Россию»

Экс-стюард ФИА Салливан: «Маси фактически подарил Ферстаппену титул в 2021-м»

Ги Ру: «Женщина создана, чтобы рожать. У нее более широкий таз – это не для футбола. Лучшие футболистки сложены как мальчики»

«Не подписал бы Месси в «Зенит». Он сломает игру – все будут отдавать ему мяч. А закрывать одного в России умеют». Орлов о форварде «Интер Майами»

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12974 голоса
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментировать новости особенного желания нет, но хочется пожелать всем доброго утра и успешного дня✌
Ответ KercheZ
Комментировать новости особенного желания нет, но хочется пожелать всем доброго утра и успешного дня✌
Предобрейшего тебе утра, добрый человек!
Казладоев! Как ты не заметил что происходит последние годы так и твою карьеру не заметили
Льюис в такую симпатичную будку засаживает)
Цитаточка: "Глава ФИФА Инфантино заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти»."
Опоздал ты, Джанни! Надо было раньше думать. А теперь - все, поезд ушел, эти санкции - только на пользу России, просчиталась мировая закулиса-то! Так что запрет был, есть и будет - и российский спорт (российский футбол - в частности), будет только счастлив от этого.
Оставьте себе и вашей этой ФИФЕ эти коварные ловушки, Джанни Инфантино, не добьетесь.
Светская хроника — что-то новое
Ответ Иг Достаточно
Светская хроника — что-то новое
Инфантиной управляют по своему.
Орлов, вы серьёзно? Где Месси, а где зенит
Феназепам надо отменять (с)
