  • Орлов об опозданиях Вендела: «Что это такое?! Это удар по репутации «Зенита»! Возможно, это бравада, мол, мне многое позволено. Нельзя ставить себя выше других»
Орлов об опозданиях Вендела: «Что это такое?! Это удар по репутации «Зенита»! Возможно, это бравада, мол, мне многое позволено. Нельзя ставить себя выше других»

Орлов об опозданиях Вендела: это удар по репутации «Зенита».

Комментатор Геннадий Орлов выразил возмущение поведением хавбека «Зенита» Вендела.

28-летний бразилец прибыл на сбор «Зенита» в Катаре с недельным опозданием и заплатил рекордный штраф в истории клуба.

«Посмотрим, как проявит себя в сезоне Вендел. Может быть, после всей этой истории с опозданием ему захочется доказать, что он еще в порядке, в деле? Может, еще встрепенется? Но его выходки, конечно... Это же удар по репутации «Зенита»!

Нигде такого не было, чтобы человек три раза не приехал вовремя из отпуска на сбор. Три! Что это такое?! А возможно, это какая-то его бравада. Мол, мне многое позволено и я все равно успею набрать кондиции. Но он же знал, что получит огромный штраф! Его очень серьезно наказали. Нельзя так себя вести и ставить выше других», – сказал Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
У зенита есть репутация?))) Геннадий не лукавьте
Ответ Сигара Липпи
У зенита есть репутация?))) Геннадий не лукавьте
Комментарий скрыт
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Есть , но вам это не присущие поэтому лучше подумайте о чем нибудь зенитовском например о юбилее
Репутацию Зенита уже ничем не испортить. Тем более в очередной юбилейный год.
Третий, это третий раз. Даже смешно так удивляться и возмущаться. Третий.
У Зенита в этом отношении репутации нет.

Репутация Зенита в Бразилии "русский кошелек".
Вендел поступает согласно репутации Зенита в Бразилии, а не "по Орлову".

Понимаете тонкую грань?
Ответ Субхинский Р.
У Зенита в этом отношении репутации нет. Репутация Зенита в Бразилии "русский кошелек". Вендел поступает согласно репутации Зенита в Бразилии, а не "по Орлову". Понимаете тонкую грань?
Понимаю, просто Орлов, как воспитанный человек, не принимает поведения Вендела. Любой, знающий правила воспитания, а главное - воспитанный, такого отношения не любит.
Ответ scandall1984
Понимаю, просто Орлов, как воспитанный человек, не принимает поведения Вендела. Любой, знающий правила воспитания, а главное - воспитанный, такого отношения не любит.
Конечно.
Но дед должен иметь ввиду обстоятельства.
не соглашусь с Геннадием Сергеевичем... репутации Зенита уже ничто не угрожает
Ответ .ru
не соглашусь с Геннадием Сергеевичем... репутации Зенита уже ничто не угрожает
- Петтай
- Еременко
- судейство по понятиям
Ну конечно, это мелочи по сравнению с опозданием игрока из отпуска.
Ответ Виталик Украинский
- Петтай - Еременко - судейство по понятиям Ну конечно, это мелочи по сравнению с опозданием игрока из отпуска.
по крайней мере Петтай это не мелочи...
это точка отсчёта и краеугольный камень на котором воздвигнуто всё здание вашего... культа
потому что с него всё и началось...
Нигде такого не было» — говорит Орлов. Было, дедуля. Сплошь и рядом. Просто раньше штрафы скрывали, а сейчас пиарят.
В двойне обидно, что россияне оплачивают ему, завышенный в три раза контракт, составленный никудышными менеджерами зенита, а он так относится к народному достоянию и лично лицу зенита и имениннику сегодня, господину Миллеру
Ответ Slavnov
В двойне обидно, что россияне оплачивают ему, завышенный в три раза контракт, составленный никудышными менеджерами зенита, а он так относится к народному достоянию и лично лицу зенита и имениннику сегодня, господину Миллеру
Хорошо, что деньги с народного достояния в виде нефти не были потрачены на Ливая Гарсию, купленного в три раза дороже рыночной стоимости, и на Бонгонда, который почти не играл, получая зарплату, а в ближайшее время ещё и уедет бесплатно
Ответ Slavnov
В двойне обидно, что россияне оплачивают ему, завышенный в три раза контракт, составленный никудышными менеджерами зенита, а он так относится к народному достоянию и лично лицу зенита и имениннику сегодня, господину Миллеру
Я лично не оплачиваю ему контракт, а тебя кто заставляет это делать? Если взяли в заложники твою тещу, моргни левым глазом.
Смуглый бразилец Вендел просто покакал на Зенит, на Семака, Санкт-Петербург, Газпром и лично на Алексея Миллера.
А может дело всё ж в другом...Ведь все понимают что 2,5 месяца -это несусветно много для любой подготовки вплоть до юношей..И опытный Вендел вполне понимает что с т о л ь ко ему просто не нужно и избыточно! Ну и зачем...!?Дисциплина..?Раз все ..то и ты? А Вендел просто согласен платить штраф,но лучше пару недель провести с семьёй..И ладно бы это отражалось бы на его форме и игре..Так -нет!Он один из лучших в команде!И в чем он не прав..?
Опаздывает потому что может. Невозможно заставить взрослого человека безалаберного быть ответственным. Тупо нереально. Но при этом уровень держит, готов платить рублем. Нет, можно пойти на принцип, отстранить, разорвать контракт, но в случае с Венделлом это будет выстрелом себе в ногу со стороны Зенита. А облик клуба в глазах московских пенсионеров, ошивающихся тут в комментариях, которые так пекутся о репутации клуба, к которому никакого отношения не имеют - не имеет значения.
