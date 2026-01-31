Боули упоминается в новых документах по делу Эпштейна: у них состоялись две деловые встречи в 2011-м. В письмах нет свидетельств причастности владельца «Челси» к преступлениям финансиста

Владелец «Челси» упоминается в новых документах по делу Эпштейна.

Американский финансист Джеффри Эпштейн в 2011 году организовал две деловые встречи с совладельцем «Челси », «Лейкерс» и «Доджерс» Тоддом Боули.

Об этом свидетельствуют новые электронные письма, опубликованные в списке новых документов по делу Эпштейна. Письма входят в массив из более чем 3 млн документов, которые Министерство юстиции США обнародовало в пятницу.

Согласно переписке, первая встреча была подготовлена в январе 2011 года. Помощница Эпштейна Лесли Грофф связалась с инвестором Дэвидом Митчеллом и попросила организовать контакт с Боули. В течение двух дней встреча была согласована и назначена на 18 января.

Вторая деловая коммуникация состоялась в сентябре 2011 года. Митчелл предложил Боули «встретиться с другом Джеффри», чтобы обсудить темы, связанные с банком AIB и британским политиком Питером Мандельсоном. После согласования со стороны Эпштейна обсуждение в итоге было оформлено как конференц-звонок 19 сентября.

На момент этих встреч Эпштейн уже имел судимость: в 2008 году он отбыл тюремный срок во Флориде по делу о сексуальных преступлениях.

При этом, как подчеркивается в материале, переписка не содержит данных, что контакты Боули с Эпштейном выходили за пределы деловых. Также документы не дают оснований считать, что Боули был связан с преступлениями Эпштейна.

Представители Боули отказались отвечать на вопросы журналистов о том, знал ли он о судимости Эпштейна в момент организации встреч, и каков был характер их взаимодействия. За комментариями также обратились к «Челси», а также к «Лейкерс», «Доджерс» и «Спаркс».

В 2008 году Эпштейн был арестован и признал себя виновным в организации проституции. В 2019 году был вновь арестован. Его обвинили в торговле несовершеннолетними во Флориде и Нью-Йорке. 10 августа 2019 года был обнаружен мертвым в своей камере.