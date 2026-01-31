  • Спортс
Боули упоминается в новых документах по делу Эпштейна: у них состоялись две деловые встречи в 2011-м. В письмах нет свидетельств причастности владельца «Челси» к преступлениям финансиста

Владелец «Челси» упоминается в новых документах по делу Эпштейна.

Американский финансист Джеффри Эпштейн в 2011 году организовал две деловые встречи с совладельцем «Челси», «Лейкерс» и «Доджерс» Тоддом Боули.

Об этом свидетельствуют новые электронные письма, опубликованные в списке новых документов по делу Эпштейна. Письма входят в массив из более чем 3 млн документов, которые Министерство юстиции США обнародовало в пятницу.

Согласно переписке, первая встреча была подготовлена в январе 2011 года. Помощница Эпштейна Лесли Грофф связалась с инвестором Дэвидом Митчеллом и попросила организовать контакт с Боули. В течение двух дней встреча была согласована и назначена на 18 января.

Вторая деловая коммуникация состоялась в сентябре 2011 года. Митчелл предложил Боули «встретиться с другом Джеффри», чтобы обсудить темы, связанные с банком AIB и британским политиком Питером Мандельсоном. После согласования со стороны Эпштейна обсуждение в итоге было оформлено как конференц-звонок 19 сентября.

На момент этих встреч Эпштейн уже имел судимость: в 2008 году он отбыл тюремный срок во Флориде по делу о сексуальных преступлениях.

При этом, как подчеркивается в материале, переписка не содержит данных, что контакты Боули с Эпштейном выходили за пределы деловых. Также документы не дают оснований считать, что Боули был связан с преступлениями Эпштейна.

Представители Боули отказались отвечать на вопросы журналистов о том, знал ли он о судимости Эпштейна в момент организации встреч, и каков был характер их взаимодействия. За комментариями также обратились к «Челси», а также к «Лейкерс», «Доджерс» и «Спаркс».

В 2008 году Эпштейн был арестован и признал себя виновным в организации проституции. В 2019 году был вновь арестован. Его обвинили в торговле несовершеннолетними во Флориде и Нью-Йорке. 10 августа 2019 года был обнаружен мертвым в своей камере.

Опубликовано: Sports
Источник: The Athletic
logoТодд Боули
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
происшествия
Доджерс
logoЛейкерс
logoНБА
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Раскрыта реальная причина покупки молодых игроков в таком количестве.
Ответ NicolasGrillz
Раскрыта реальная причина покупки молодых игроков в таком количестве.
Диди вылетает в Лондон)
Ответ NicolasGrillz
Раскрыта реальная причина покупки молодых игроков в таком количестве.
😱😱😱
В эти списки попали не только лишь все, мало кто не смог этого сделать
Да там этот Эпштейн за 30 лет встретился со всей бизнес элитой. Всех хотел замазать в своих делишках чтобы потом иметь компромат на всех. По большому счёту это его и убило.
Ответ Amalfitano
Да там этот Эпштейн за 30 лет встретился со всей бизнес элитой. Всех хотел замазать в своих делишках чтобы потом иметь компромат на всех. По большому счёту это его и убило.
Конечно, вот ты все и расскрыл. Специально еще под Билла Гейтса русских проституток подкладывал, которые его "венерой" заразили, а он в свою очередь свою жену и тайно, не говоря ничего, пичкая ее потом антибиотиками для лечения
Ответ Amalfitano
Да там этот Эпштейн за 30 лет встретился со всей бизнес элитой. Всех хотел замазать в своих делишках чтобы потом иметь компромат на всех. По большому счёту это его и убило.
Эпштейн тоже мог быть чьим-то инструментом.
Из всех озвученных фамилий удивил только очкастый ботаник Гейтс. А уж участие таких как Трамп или Клинтон - само собой разумеющееся. На Трампа и у Москвы компромат есть, причем там явно не просто куртизанки.
Мне лично нравится версия, что Эпштейн работал на Израиль. Популярная у спецслужб схема. Иметь компромат на любого политика и крупного бизнесмена, значит по сути управлять его решениями в будущем.
Ответ Боевой Бурят Путина
Из всех озвученных фамилий удивил только очкастый ботаник Гейтс. А уж участие таких как Трамп или Клинтон - само собой разумеющееся. На Трампа и у Москвы компромат есть, причем там явно не просто куртизанки. Мне лично нравится версия, что Эпштейн работал на Израиль. Популярная у спецслужб схема. Иметь компромат на любого политика и крупного бизнесмена, значит по сути управлять его решениями в будущем.
Гейтс не удивил, слухи относительно него были давно.
Работал на Израиль и к бабке не ходи. Думаю и на гбню работал, если не он так его подруга Максвелл.
Вот любят СМИ что-то жареное. Круг этих высших финансистов и владельцев бизнеса достаточно узок, и они нередко где-то друг с другом пересекаются. Если не по делам, то во время светских мероприятий и вечеринок, которые организуют их партнеры. Жес денежные мешки притягивают другие денежные мешки, чтобы при случае воспользоваться. Так что быть упомянутым по этому делу это одно, это просто факт пересечения. У Эпштейна был и легальный бизнес. Совсем другое дело, если бы там были какие-то изобличающие упоминания. Но этого нет, про что тут писать.
все равно ничего им не будет
Верните Челси истинному хозяину!
Очень позабавило как опубликовали документы и замазали 90% текста по делу Эпштейна.
Блин, а чьи вечеринки были лучше: этого или пидиди?
Ответ Бутсы Крооса
Блин, а чьи вечеринки были лучше: этого или пидиди?
Берлускони🤣✌️
Ответ Бутсы Крооса
Блин, а чьи вечеринки были лучше: этого или пидиди?
по фоткам я бы сказала, что у пидиди
У Эгбали теперь козырь есть на руках, чтобы забрать Челси целиком себе, ведь его не было в документах))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
