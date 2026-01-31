Гришин о Джон Джоне: «Техничный, с ударом и завершением. Его брали в «Зенит» на место Клаудиньо»
Гришин о Джон Джоне: техничный, с ударом и завершением.
Александр Гришин высказался об игровых качествах новичка «Зенита» полузащитника Джон Джона.
Бразилец перешел в петербургский клуб из «Ред Булл Брагантино».
«Это техничный футболист, с ударом и завершением. Его, как мне кажется, брали на место Клаудиньо», — сказал бывший футболист ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Интересно будет посмотреть.
А может на место Шатова? Тот тоже играл в левом полуфланге в атаке и тоже имел минифутбольную технику.
