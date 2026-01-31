Гришин о Джон Джоне: «Техничный, с ударом и завершением. Его брали в «Зенит» на место Клаудиньо»

Гришин о Джон Джоне: техничный, с ударом и завершением.

Александр Гришин высказался об игровых качествах новичка «Зенита » полузащитника Джон Джона .

Бразилец перешел в петербургский клуб из «Ред Булл Брагантино».

«Это техничный футболист, с ударом и завершением. Его, как мне кажется, брали на место Клаудиньо », — сказал бывший футболист ЦСКА.