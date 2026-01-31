«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов
«Порту» арендовал Моффи у «Ниццы».
Нападающий Терем Моффи перешел из «Ниццы» в «Порту».
Португальский клуб арендовал нигерийского форварда до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро.
Напомним, в декабре 2025 года Моффи подвергся нападению болельщиков «Ниццы» после серии из 6 поражений подряд – его и его партнера по команде Жереми Бога пинали, били по щекам, плевали в них и оскорбляли на расовой почве. После этого оба футболиста не играли за клуб.
Фото: fcporto.pt
Виллаш-Боаш как-то сильно постарел
Виллаш-Боаш как-то сильно постарел
Побочный эффект от Зенита
Дикари какие то во Франции
Потом перепродадут его в две цены
