«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов

«Порту» арендовал Моффи у «Ниццы».

Нападающий Терем Моффи перешел из «Ниццы» в «Порту».

Португальский клуб арендовал нигерийского форварда до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро.

Напомним, в декабре 2025 года Моффи подвергся нападению болельщиков «Ниццы» после серии из 6 поражений подряд – его и его партнера по команде Жереми Бога пинали, били по щекам, плевали в них и оскорбляли на расовой почве. После этого оба футболиста не играли за клуб.

Фото: fcporto.pt