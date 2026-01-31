«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
Кристьян Аслани уехал в Турцию.
«Интер» отдал полузащитника в аренду «Бешикташу». Соглашение предусматривает возможность выкупа и рассчитано на полгода.
Первую половину сезона албанец провел в «Торино» и в 15 матчах в Серии А результативными действиями не отметился.
Подробно со статистикой 23-летнего Аслани можно ознакомиться здесь.
Изображение: bjk.com.tr
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Бешикташа»
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Только не возвращайся)
Для Бешикташа усиление,а так ,не уровень он топ клубов серии А
Для Бешикташа усиление,а так ,не уровень он топ клубов серии А
Он даже уровень Торино не потянул, что они решили от него отказаться
Он даже уровень Торино не потянул, что они решили от него отказаться
Znacit Eqo uroven eto Empoli) Krome Zelinskoqo i Hysaja kto iz Empoli potyanul uroven povıshe? A skolko ix bılo
