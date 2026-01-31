«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа

Кристьян Аслани уехал в Турцию.

«Интер » отдал полузащитника в аренду «Бешикташу ». Соглашение предусматривает возможность выкупа и рассчитано на полгода.

Первую половину сезона албанец провел в «Торино» и в 15 матчах в Серии А результативными действиями не отметился.

Подробно со статистикой 23-летнего Аслани можно ознакомиться здесь .

