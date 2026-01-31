Эндрик о ЧМ-2026: «Конечно, я мечтаю туда попасть и помочь Бразилии победить. Я приехал в «Лион», чтобы играть, тогда придет и остальное»
Нападающий «Лиона» Эндрик, арендованный у «Реала», заявил, что хочет помочь сборной Бразилии выиграть чемпионат мира.
– Ты здесь [в «Лионе»] ради чемпионата мира?
– Нет, я приехал сюда, чтобы быть счастливым, чтобы играть. Конечно, я мечтаю об этом, и это не изменится. Даст Бог, я буду бороться за попадание на чемпионат мира, но моя задача – хорошо проявить себя здесь, ведь если ты плохо играешь в клубе, то не можешь претендовать на вызов в сборную. Моя задача – сделать все возможное для «Лиона». Тогда придет и все остальное. Включая возможность помочь стране выиграть чемпионат мира.
– Что насчет Карло Анчелотти, твоего бывшего тренера в «Реале» и нынешнего главного тренера сборной Бразилии? Когда вы в последний раз общались?
– Когда я ушел из «Реала». У нас был замечательный разговор. Он дал мне несколько советов, которые мне запомнились. Теперь я должен работать, чтобы развиваться, становиться лучше как игрок, – сказал Эндрик.
А так не вижу проблемы взять Эндрика, если будет много забивать в Лионе, даже пусть и в качестве игрока ротации.
1) Постоянно забегает в пустое пространство, открывается под разрезные передачи, делает постоянные забеги за спину защитника.
2) Очень хорош в комбинациях, может как сам отдать так и начать стенку под свое забегание.
3) Постоянно (что удивительно учитывая рост) несет опасность при навесах, уже 4 опасных момента созданно после ударов головой (В Реале пока такой статы за последний месяц никто не добился, близок Асенсио с 3).
4) Скоростной и с очень плотным ударом с любой позиции. (Хотя пока видно что не рискует ударами в выгодных позициях, часто отдает).