  Эндрик о ЧМ-2026: «Конечно, я мечтаю туда попасть и помочь Бразилии победить. Я приехал в «Лион», чтобы играть, тогда придет и остальное»
Эндрик о ЧМ-2026: «Конечно, я мечтаю туда попасть и помочь Бразилии победить. Я приехал в «Лион», чтобы играть, тогда придет и остальное»

Нападающий «Лиона» Эндрик, арендованный у «Реала», заявил, что хочет помочь сборной Бразилии выиграть чемпионат мира.

– Ты здесь [в «Лионе»] ради чемпионата мира?

– Нет, я приехал сюда, чтобы быть счастливым, чтобы играть. Конечно, я мечтаю об этом, и это не изменится. Даст Бог, я буду бороться за попадание на чемпионат мира, но моя задача – хорошо проявить себя здесь, ведь если ты плохо играешь в клубе, то не можешь претендовать на вызов в сборную. Моя задача – сделать все возможное для «Лиона». Тогда придет и все остальное. Включая возможность помочь стране выиграть чемпионат мира.

– Что насчет Карло Анчелотти, твоего бывшего тренера в «Реале» и нынешнего главного тренера сборной Бразилии? Когда вы в последний раз общались?

– Когда я ушел из «Реала». У нас был замечательный разговор. Он дал мне несколько советов, которые мне запомнились. Теперь я должен работать, чтобы развиваться, становиться лучше как игрок, – сказал Эндрик.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Не удивлюсь, если Эндрик продолжит также забивать, а Анчелотти вместо него возьмёт Родриго
Ответ funnynerd21
Не удивлюсь, если Эндрик продолжит также забивать, а Анчелотти вместо него возьмёт Родриго
Сложно представить сценарий, при котором Анчелотти не берет Родриго на турнир.
А так не вижу проблемы взять Эндрика, если будет много забивать в Лионе, даже пусть и в качестве игрока ротации.
Ответ funnynerd21
Не удивлюсь, если Эндрик продолжит также забивать, а Анчелотти вместо него возьмёт Родриго
Дело даже не в том что он забивает, он:
1) Постоянно забегает в пустое пространство, открывается под разрезные передачи, делает постоянные забеги за спину защитника.
2) Очень хорош в комбинациях, может как сам отдать так и начать стенку под свое забегание.
3) Постоянно (что удивительно учитывая рост) несет опасность при навесах, уже 4 опасных момента созданно после ударов головой (В Реале пока такой статы за последний месяц никто не добился, близок Асенсио с 3).
4) Скоростной и с очень плотным ударом с любой позиции. (Хотя пока видно что не рискует ударами в выгодных позициях, часто отдает).
А кто у Бразилии сейчас основной игрок на позиции ЦН? Жезус арсенальский?
Ответ los merengues
А кто у Бразилии сейчас основной игрок на позиции ЦН? Жезус арсенальский?
Жезус, Ришар, Жоао Педро претенденты и по любому кто то из чемпионата Бразилии
Ответ zhargal.shadapoff@yandex.ru
Жезус, Ришар, Жоао Педро претенденты и по любому кто то из чемпионата Бразилии
Жезус? Он за сборную последний раз в 2023 году выходил
Объективно, уровень Реала- это от 20 голов за сезон в Ла Лиге, сделай столько же за Лион. И место в сборной Бразилии будет гарантировано,) Там планка сейчас пониже.
Ответ Ruscello
Объективно, уровень Реала- это от 20 голов за сезон в Ла Лиге, сделай столько же за Лион. И место в сборной Бразилии будет гарантировано,) Там планка сейчас пониже.
Ну он там будет пол сезона только) значит 10 голов?
Ответ Zakir Velilhanov
Ну он там будет пол сезона только) значит 10 голов?
Двадцать :)
