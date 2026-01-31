  • Спортс
  • Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»
75

Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»

Рой Кин: Кэррик просто оказался в нужное время в нужном месте.

Рой Кин допустил, что результаты «Манчестер Юнайтед» скоро пойдут на спад.

«Майкл получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро», он получил ее благодаря тому, что знает «Юнайтед», и тому, что Руд ван Нистелрой и Оле-Гуннар Сульшер уже там работали, чуть дольше него, возможно, и появилось ощущение: «Давайте попробуем что-то новое».

В общем, Майкл получил работу в основном потому, что оказался в нужном месте в нужное время. А это совсем не те критерии, по которым выбирается тренер «Манчестер Юнайтед».

А сколько раз мы видели, как тренеры приходят, хорошо работают месяц-два, потом получают постоянный контракт – и через несколько месяцев их уже нет?

Это странно, но такова природа футбола. Новый голос может зарядить игроков на пару месяцев, но если мы говорим о том, что он будет главным тренером следующие два, три, четыре года, будет отвечать за всю скаутскую работу, представлять клуб и конкурировать с Пепом и всеми этими тренерами…» – сказал экс-хавбек «МЮ» в подкасте Stick to Football.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Manchester Evening News
75 комментариев
Что ж у него так горит то с Кэррика?!
Ответ Евгений Сидоров
Что ж у него так горит то с Кэррика?!
Чувак сходу побеждает первую двойку АПЛ уверенной игрой и абсолютно по делу, а к нему претензии) Да, судить пока рано, но говорить сейчас о Кэррике хоть что-то в негативном ключе - дебилизм)
Да и кстати, в свое время именно Кэррик заменил Рой Кина после его довольно скандального ухода из МЮ если что)
Ответ Евгений Сидоров
Что ж у него так горит то с Кэррика?!
У него от всего горит, старый ирландский ворчун.
Оказаться в нужное время в нужном месте тоже талант.
Что за беда, блин, любимые футболисты детства развеивают свою легендарность в моих глазах, открывая рот
Ответ hikkikomori
Оказаться в нужное время в нужном месте тоже талант. Что за беда, блин, любимые футболисты детства развеивают свою легендарность в моих глазах, открывая рот
Раньше интернета не было дружище, а сейчас каждый чих на публику, вот и создаётся негативный образ многих бывших наших кумиров.
Ответ hikkikomori
Оказаться в нужное время в нужном месте тоже талант. Что за беда, блин, любимые футболисты детства развеивают свою легендарность в моих глазах, открывая рот
Футболистом моего детства он останется навсегда,какие тут претензии,капитан каких сейчас не делают,а то что он после провала тренерской карьеры говорит для кликбейта на тв за деньги-ну комон епта
«А у Вас брата в Москве нет?» ©️
Ответ FunyaFun
«А у Вас брата в Москве нет?» ©️
🤣🤣🤣🤣🤣👍🏻
МЮ уже 13 лет выбирает тренеров по самым разным критериям, а толку то? Там хоть мега-опытные, хоть молодые проваливались. Кэррик только начал, ещё провалиться не успел, а эти стервятники уже над ним кружат и цапают.
Что любопытно, за эти годы лучшие результаты в АПЛ были при неопытном Сульшере. Может как раз и нужно довериться Сульшерам и Кэррикам, а не гоняться за громкими именами.
Вообще, не важно, как он там оказался, а важно, что он хлопнул двух лидероа и принципиальных соперников в двух матчах, при том показывая хорошую игру, а это стоит того, что бы имено ему дали возможность тиенировать команду
У Кина бомбит так, будто Кэррик у него под носом сорвал четырехлистный клевер
Что же Рой Кин за двадцать лет с выхода на пенсию ни разу не оказался в нужное время в нужном месте? Потому что штаны в тв-студии протирает?
Ответ nautilus
Что же Рой Кин за двадцать лет с выхода на пенсию ни разу не оказался в нужное время в нужном месте? Потому что штаны в тв-студии протирает?
Потому что бездарь))
Элементарно - зависть. Почему не я легенда МЮ, а какой то средний Кэррик???
Кэррика надо было так и оставлять после Сульшера, а не тасовать физруками. А Кин и в свое время умничал, за что Ферги его и вышвырнул.
САФ их заткни пожалуйста
